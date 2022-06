Incidente hot all'Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi completamente nudo

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sono una tra le coppie dell’Isola dei Famosi che con le loro vicissitudini amorose stanno conquistando l’attenzione del pubblico. L’influencer, appena sbarcata in Honduras aveva messo i suoi occhi sul videomaker. Un’attenzione ricambiata dal romano, tuttavia non vista inizialmente di buon occhio dall’amico Nicolas e dalla sorella Guendalina. Dopo alcune esternazioni di Mercedesz Edoardo si è infatti allontanato da lei. Tutto sembrava ormai perduto, con la Henger eliminata dal reality e spedita su Playa Sgamada. Eppure lo sappiamo, all’Isola dei Famosi, come recita il detto “Tutto può cambiare”. Dopo che la ragazza è stata ripescata nel gioco ed è tornata su Playa Ultimo Sfuerzo è riesploso anche l’amore con Edoardo. Probabilmente anche perché Mercedesz non si è vista contro di lei i fedelissimi di Tavassi, con Guendalina ormai uscita dal reality e Nicolas che è diventato ormai un amico.

L’incidente hot

Grazie al nuovo favore conquistato Mercedesz continua a flirtare con il 38enne e con loro le temperature in Honduras salgono vertiginosamente. Nella giornata di oggi l’influencer e Edoardo sono infatti stati coinvolti in un incidente hot. Edoardo ha criticato scherzosamente l’aspetto estetico di Mercedesz mentre i due erano intenti a fare un bagno: “Tu non hai l’aspetto da principessina, tu sembri Super Mario scandinavo”, le dice ridendo. La Henger lo punisce a suo modo e nel corso di una lotta in acqua gli sfila i boxer. Ad aiutarla, vista la prestanza fisica del romano, la modella argentina. Riuscita nell’impresa, Mercedesz alza al cielo il costume in segno di vittoria, poi esce e lo lega a una canna come una conquista. Dall’altro lato Edoardo Tavassi rimane a mollo completamente nudo e non sa come tornare in spiaggia. “Così impari a mettermi nella friendzone”,dice sibillina Mercedesz Henger al compagno d’avventura, dimostrando come non voglia essere una semplice amica, ma qualcosa di più. E’ poi Carmen di Pietro ad arrivare in soccorso di Edoardo Tavassi. La showgirl vedendolo impotente gli presta un suo vestito bianco per farlo uscire dall’acqua senza mostrare le sue nudità a tutti, lui lo tiene avvolto sui fianchi e con le mani si copre davanti. Intanto Mercedesz se la ride, riprende il costume e lo indossa. Poi esclama: “Stanno meglio a me!”.