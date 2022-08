Edoardo Tavassi racconta il rapporto speciale con le ex fidanzate: ''Le mie ex, Lucia e Diana Del Bufalo, sono le mie migliori amiche"

Diciamocelo il più delle volte i rapporti con gli ex non sono mai idilliaci. A sconfessare questa tendenza è Edoardo Tavassi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi infatti vanta uno splendido rapporto con le sue due ex fidanzate: Lucia, e l’attrice Diana Del Bufalo. Il videomaker romano è intervenuto a spiegare questo speciale rapporto che lo lega alle ex partner direttamente sulle pagine del settimanale di gossip Novella 2000.

Lucia e Diana, le ex

Pare che dopo l’addio a Lucia, avvenuto diversi anni fa, Edoardo viva insieme ancora a lei, considerandola ormai un’amica, oltre che socia. I due hanno infatti uno società di videomaking che si occupa di riprendere interventi di chirurgia plastica. Il fratello di Guendalina è stato poi legato dal 2020 al 2021 con la celebre comica romana. Naufragato questo amore Edoardo è riuscito nuovamente a trasformarlo in un’amicizia. Sapendo il rapporto speciale che lo lega a Lucia e Diana, a Tavassi è stato chiesto di chi avesse maggiormente nostalgia: “Parenti a parte, Lucia, una mia ex che è ora una mia grande amica e socia della mia società E Diana, anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore”. Anche se forse a livello sentimentale Tavassi propenda di più per la Del Bufalo. Di lei alla rivista ha detto: “E’ di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c'è una grande amicizia. E’ quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l'amicizia e l'affetto siano cose che durano sempre, mentre l'amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c'e il massimo rispetto sotto ogni punto di vista”.

Lucia e Diana anche amiche

Pare inoltre che anche Lucia e Diana siano diventate buone amiche, tanto da incontrarsi durante la permanenza di Tavassi in Honduras per supportare l’ex nel corso del reality show: “Mentre ero all’Isola, Diana e Lucia si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality”.

Proprio in Honduras Edoardo aveva stretto un legame speciale con E. Un flirt mai decollato perché il videomaker avrebbe voluto viverlo lontano dalle telecamere. I due si erano dati appuntamento in Italia dopo la fine del reality per dare una chance a quella conoscenza, ma pare che le cose non siano decollare, visto che Edoardo continua a dichiararsi single : “Non sono fidanzato per scelta. In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare, oggi invece ho bisogno di una donna che i faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo. Ha presente quanto io sia simpatico? Ecco, lei deve essere più simpatica di me”.