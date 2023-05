È amore tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo: l'indiscrezione

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo. Tra la ballerina di Amici e la star di Mare Fuori, fiction Rai, la relazione sembrerebbe procedere a gonfie vele. I due, secondo quanto riporta Chi, avrebbero festeggiato insieme la vittoria dello scudetto del Napoli e l'attore "aspetta la fidanzata dopo ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi".

Da mesi si vocifiera di una love story tra i due, ma dai due interessati non è mai arrivata alcuna risposta ufficiale. A far nascere il gossip alcuni indizi social come 'mi piace', storie con la medesima canzone condivise in contemporanea e poi galeotto fu il premio "Ciak d'oro", come migliore attore under 30, vinto da Caiazzo, 26 anni: al post condiviso sui social non poteva mancare un commento di D'Amario e infatti al suo "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", lui ha risposto con "la tua con me". Se non è una dichiarazione d'amore questa.

D'Amario, 32 anni, è molto riservata, sulla sua vita privata si sa pochissimo e l'ultima storia d'amore che balzò agli onori di cronaca fu quella con il ballerino Alessio La Padula e prima ancora con il cantautore Enrico Nigiotti conosciuto durante la partecipazione ad Amici.