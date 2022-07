Elena Santarelli scatenata, il balletto con le ex veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi

Metti due ex veline e una showgirl in vacanza a Formentera, il brio dell?estate, i social a portata di mano. Il risultato? Un reel coi fiocchi. Stiamo parlando del post pubblicato ieri da Elena Santarelli che ha infiammato Instagram.

Il post di Elena

La presentatrice si mostrata mentre balla scatenata in compagnia di due guest star: le veline dell?edizione 2008 di Striscia la Notizia, Federica Nargi, la mora e Costanza Caracciolo, la bionda. Nonostante siano scese da anni dal bancone più famoso del piccolo schermo dedicandosi alla famiglia, Costanza e Federica dimostrano di non aver perso affatto il piglio da veline. Le due ballano sulle note di ?Mama? in compagnia della Santarelli in un inedito terzetto. Location prescelta il dehors del ristorante ?Calma? di Formentera, dove le tre stanno trascorrendo le vacanze in compagnia delle rispettive famiglie. Evidentemente le tre italiane hanno deciso di uscire a cena fuori, forse anche con i mariti, tutti e tre ex calciatori, e prima del pasto non poteva mancare un contenuto a favore di social. Elena, Costanza e Federica appaiono perfettamente coordinate con tre abiti dai colori differenti che nell?insieme fanno un bell?effetto, sebbene per i movimenti sarebbe serviva forse qualche prova in più. La Santarelli, che ha postato il contenuto, ci scherza sù: ?Io e il ballo, io e la coordinazione, tutte cose che tengo nascoste, sono gelosa della mia anima ballerina?, ha scritto scherzosa, per poi aggiungere: ?Io la senior e accanto duIe super ballerine categoría ?young??, ha detto la 41enne delle due ex veline 32enni.

Il rapporto tra Federica e Costanza

Costanza Caracciolo e Federica Nargi, a distanza di anni da Striscia la notizia sono ancora amiche per la pelle, facendoci credere nell?amicizia tra velina mora e bionda, sconfessata dalla rottura tra la Canalis e l?Incorvaia. Insieme le due hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, colleghe di bancone di Striscia la notizia dal 2008 al 2012.Entrambe poi si sono innamorate di un calciatore, l?ex bomber Christian Vieri per la bionda, Alessandro Matri per la mora. E se tutto questo non bastasse, nell'inverno 2018 si sono ritrovate ad avere contemporaneamente il pancione, tanto da posare insieme. Federica e Costanza non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme, specie in vacanza, come in questo. Anche se ora al loro celebre duo oltre che i compagni calciatori, si sono aggiunte le figlie, diventando un grande ed affiatato gruppo formato famiglia.