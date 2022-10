Elenoire Ferruzzi sbugiardata: "Ma quale attico a CityLife, vive in una casa popolare"

Elenoire Ferruzzi ha spesso parlato della sua vita di lusso a Milano. L?icona LGBT proprio ieri ha raccontato ai coinquilini di vivere nella prestigiosa zona di CityLife e pagare ben 2.000 euro di spese condominiali.

Dichiarazioni che hanno impressionato, ma si tratterebbe nient?altro che di menzogne stando a quanto riporta un follower dell?esperta di gossip, Deianira Marzano. La performer vivrebbe piuttosto in un piccolo appartamento in una zona popolare della citt. Niente quartieri glamour, attici, e personale di servizio come invece detto al Gf Vip.

La vita di lusso a CityLife

Ma andiamo per gradi. Già qualche settimana fa Elenoire aveva raccontato della sua vita di agi nel capoluogo lombardo. La Ferruzzi ha raccontato il suo cambio di vita, trasferendosi dal suo paesino sul Lago Maggiore alla grande città. Dopo tanti sacrifici la donna è riuscita a permettersi un lifestyle sfarzoso: ?Ho due ingressi uno in una via, l?altro in un?altra via. Ora c?è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì?, aveva detto.

Ieri Elenoire ha rincarato la dose, dando qualche dettaglio in più sulla sua dimora milanese: ?Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l?ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina?.

La vera vita di Elenoire Ferruzzi

Parole che non sono passate inosservate. Una follower di Deianira Marzano è infatti prontamente intervenuta a smentire le Ferruzzi, raccontando che la donna vive in tutt?altra zona, conducendo un?esistenza molto più semplice di quanto descrive: ?Non vive a CityLife è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero?, conferma la donna, che aggiunge che la dimora di Elenoire, altro non è che un piccolo appartamento in una casa popolare: ?L?appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce?, chiarisce. Già in diverse occasioni l?artista è stata accusata di raccontare frottole. Che effettivamente anche in questo caso si tratti dell?ennesima bugia?