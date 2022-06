Eleonora Brunacci Di Vaio spegne 34 candeline. I dettagli del party boho

Nella giornata di ieri ha spento 34 candeline Eleonora Brunacci. La signora Di Vaio ha festeggiato la ricorrenza attorniata da famigliari ed amici in uno splendido casale immerso nelle colline umbre. La giornata cominciata nel più dolce dei modi, con i figli dell?influencer, Leone, Edoardo, Filibero e Mia, che l?hanno sorpresa a letto con un fascio di rose rosse. ?E oggi tocca a me ???nella vita mai avrei immaginato un regalo più grande di voi !Tanti auguri a me ? ??, ha scritto la neo-34enne in su Instagram postando una tenera foto in compagnia dei suoi bimbi. I festeggiamenti sono poi proseguiti in campagna dove si è svolto il party. Una tavolata rustica circondata da cuscini multi-color e colma di fiori di campo, dettagli in juta e luci a profusione, questo il mood dell?allestimento dal sapore boho-chic ed estivo. Per l?occasione Eleonora ha scelto un completo firmato Dolce & Gabbana, con shorts bianchi e blusa a stampa maiolica. En pendant anche la piccola Mia, l?ultima arrivata a casa Di Vaio dopo 3 maschietti. La bambina ha sfoggiato un abitino della maison sui toni dell?azzurro coordinato a quello della mamma.

La dedica di Mariano Di Vaio

Immancabili gli auguri social del marito della Brunacci, Mariano Di Vaio. Il modello ha condiviso uno scatto della coppia sul red carpet corredandolo da una dolce dedica: ?Siamo sempre stati io e te, da che ricordi ogni avventura ed ogni momento importante io ero tranquillo perché avevo te, la mia spalla indistruttibile. Anche se forse dovrebbe essere il marito a sorreggere la moglie, tu tante volte mi hai tirato su, con i tuoi modi anche troppi dolci e gentili per me, che non sempre mi sento alla tua altezza?? Sono fortunato ad essere amato ed amare una donna magnifica come te ! Happy birthday amore mio, già ci vedo a danzare vecchietti mano nella mano ! ??, ha scritto l?uomo. Mariano e i piccoli di casa hanno presenziato alla festa stringendosi per le foto di rito con i 4 figli ad Eleonora, che è apparsa raggiante e felice come non mai.