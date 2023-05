Eleonora Pedron: "Quest'anno mi laureo, lo faccio per me e mia madre"

Eleonora Pedron ha molti progetti in ballo e li ha raccontati in un'intervista al settimanale Chi. La Miss Italia 2002 ha parlato dei suoi piani B: "La mia priorità è laurearmi, è la prima volta nella vita in cui mi sento veramente determinata a raggiungere un obiettivo. Mi sono ritrovata a 40 anni con la fatica di studiare, di concentrarmi: mi mancano tre esami e mi lauro sicuro entro il 2023". Il giorno della discussione della tesi è sicura di voler avere al suo fianco la madre: "La persona che ci tiene di più in assoluto è mia mamma. Non so come mi sentirò quel giorno, non so se vorrò lì i miei figli, i miei amici. Sono certa che sarà un momento da condividere con mia mamma, non perché io metta in secondo piano gli altri, ma proprio perché ha un significato molto importante per me, voglio farla un po' felice, facendo felice me stessa".

Questa laurea "sarà un modo di consigliare ai miei figli una cosa semplice: che nella vita è una buona idea quella di avere un piano B, di studiare e lavorare per il piano A, ma di prepararsi anche un'alternativa, è sempre meglio avere in tasca un'altra carta da giocare". Nella vita è importante cambiare, ma anche avere un punto fermo ed Eleonora ne ha più di uno: "Ne ho vari, tra tutti, ho una relazione, spero di fiducia con i miei figli (io nel rapporto con mia madre ero molto più chiusa). Poi, ho la consapevolezza che si può scegliere e io voglio scegliere il lieto fine".

Eleonora sta anche scrivendo un libro e sull'amore, l'idea è nata proprio studiando i manuali di psicologia: "Ho scritto la sinossi del romanzo, l'idea era di farne un film, poi mi sono detta che è più corretto partire da un libro. Devo iniziare la stesura, mi ci vorrà del tempo, magari un anno, un anno e mezzo. Ho preso spunto da un caso vero di psicologia, la materia era psicologia della percezione e così ho iniziato a fantasticare su questa storia d'amore che dovrebbe concludersi con un lieto fine". E per lei il lieto fine è fondamentale.

Il rapporto con Max Biaggi, il padre dei suoi figli

Eleonora dal 2019 è felicemente fidanzata con Fabio Troiano e il rapporto con Max Biaggi, si sono lasciati nel 2013, è buono soprattutto per l'amore che provano per i due loro figli, Ines Angelica e Leon. La prima vorrebbe seguire le orme materne, il secondo invece gioca a basket: "Ines dice: 'Voglio fare quello che ha fatto la mia mamma'. Una frase bellissima. Ed è ancora più bello poi che invece Leon non dica: 'Voglio fare quello che ha fatto mio padre'. Sennò sarei una donna morta, gioca a basket, gli piacciono i motori, ci mancherebbe, ma non come al papà". Max non ci è rimasto male, "neanche lui voleva, è a conoscenza dei rischi del mestiere. In questo ci siamo trovati perfettamente d'accordo e non è raro che capiti. Ci sono delle cose in cui io sono più leggera e lui più severo e viceversa: si è in due anche per questo".