Elettra Lamborghini sogna l'adozione: "Voglio aiutare un bambino che ha bisogno, è una vocazione"

(Nel video sopra Elettra Lamborghini a Verissimo)

Radiosa. Elettra Lamborghini è raggiante e racconta a Silvia Toffanin il suo percorso di rinascita. L'ultimo anno non è stato semplice per lei, come fa sapere: "Quest'anno è iniziato un po' difficile, ho avuto un periodo di down. Mi sono fatta aiutare. Sto imparando a conoscere me stessa e a lasciare andare un po' le cose".

Ospite a Verissimo, la cantante parla dell'importanza della salute mentale e poi racconta della sua voglia di aiutare chi è più in difficoltà, come una bambina ucraina, della quale ha conosciuto la storia sui social. Sta valutando l'idea dell'adozione: "Sento una forte vocazione adesso - spiega - Se un bambino fosse nato da me o no credo non farebbe la differenza. L'idea di aiutare un bambino che nasce in una situazione sfortunata mi fa stare bene, l'idea di poter dare un'opportunità. Un giorno, quando avrò più tempo, mi piacerebbe fare qualcosa, un orfanotrofio, una scuola, vorrei fare qualcosa per loro".

Ne ha parlato con il marito Nick van de Wall (il dj e produttore Afrojack) e con le sue sorelle: "Lui mi ama. Anche le mie sorelle sarebbero d'accordo. Non è una decisione facile, apprezzo tantissimo le persone che adottano, c'è un lavoro lungo dietro. Passano anni. Vorrei dare più voce a tutto questo perché ci sono tanti bimbi che hanno bisogno e tanti genitori che non li possono avere e farebbero la differenza. Un bambino è talmente innocente - conclude - Se dovesse uscire da me o se dovessi adottare un bimbo che posso salvare, è la stessa cosa, non sento differenza. Dare amore è la cosa più importante".