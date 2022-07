Elisabetta Gregoraci doppiata per coprire la gaffe su "Alvaro Soleil": i video a confronto

Battiti Live 2022 si è concluso con la tappa dello scorso 10 luglio registrata a Trani. Italia 1 ha cominciato a trasmettere in differita i vari appuntamenti dello show musicale di Radio Norba condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con Mariasole Pollio nel ruolo di inviata.

L'errore della Gregoraci

Un lasso temporale che ha permesso a Mediaset di intervenire in post-produzione per camuffare una clamorosa gaffe della padrona di casa. Nelle scorse settimane era infatti diventato virale l’errore commesso dalla Gregoraci durante le registrazioni di Battiti Live a Gallipoli. L'ex moglie di Briatore aveva sbagliato a pronunciare uno dei nomi degli artisti chiamati ad esibirsi sul palco, Alvaro Soler, diventato secondo Elisabetta “Alvaro Soleil”. Uno scivolone che non è passato inosservato, scatenando soprattutto l’ironia del web dal momento che non è la prima volta che l’ex gieffina non azzecca quel che viene scritto sul gobbo.

Mediaset ci mette una pezza

La scorsa serata però, durante la messa in onda della puntata incriminata con “Alvaro Soleil” ospite, la gaffe commessa dalla Gregoraci è scomparsa scatenando nuovi commenti da parte del pubblico. Come è stato possibile? Facile, la showgirl ha doppiato se stessa, questa volta pronunciando alla perfezione: “Alvaro Soler”.

I commenti del web

Nonostante si sia tentato di rimediare all’errore del volto televisivo, anche questa volta l’episodio non è passato inosservato, e come di consueto si è scatenata l’ironia sui social e anche qualche critica feroce. "Elisabetta Gregoraci studia di più”, scrive un utente di Twitter. “Elisabetta Gregoraci completamente incapace, ma perché sta a Battiti Live 2022?”, gli fa eco un altro commentatore. “Comunque in tutta la mia vita non ho mai visto in tv una meno capace di Elisabetta Gregoraci. Mamma mia quanta poca competenza”. si legge. Non è mancato nemmeno qualche commento divertito di chi crede che quel “Soleil" sia un lapsus e la Gregoraci facesse riferimento niente di meno che a Soleil Sorge, ex coinquilina nella casa più spiata d’Italia.