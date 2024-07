Elisabetta Gregoraci bloccata all'aeroporto diventa una furia: "Trattate come delle bestie"

Pronta a tornare a casa dopo una vacanza in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha dovuto cambiare i suoi piani: a causa di un eccessivo ritardo del suo volo, è rimasta bloccata in aeroporto per diverse ore, e proprio da lì si è sfogata sui social con un lungo commento pubblicato nelle sue Storie di Instagram. Ore di stress per la conduttrice televisiva che spesso si è trovata a viaggiare in aereo ma mai prima d'ora aveva vissuto una situazione del genere, quella che ha raccontato nei dettagli ai suoi follower. Scopriamo insieme cosa è accaduto nelle ultime ore a Elisabetta Gregoraci, la quale è così arrabbiata da usare parole come "vergognoso" e "persone trattate come bestie".

Lo sfogo social di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci doveva partire oggi pomeriggio - lunedì 1 luglio - con un volo della compagnia aerea EasyJet, ma il ritardo inatteso dell'aereo ha rovinato tutto. Altro che tornare subito alla vita di sempre: l'ex moglie di Flavio Briatore - si è lamentato anche per questo dei disastrosi trasporti dell'isola - è rimasta bloccata in aeroporto per ore.

Ciò, ovviamente, non ha fatto piacere alla conduttrice che sui social ha messo in luce tutta la sua rabbia per quanto accaduto tramite un lungo post sui social: "Che vergogna. Viaggiare è sempre più complicato. Io per lavoro o per piacere lo faccio spesso mi rendono la situazione sempre più difficile. Sono in aeroporto da questa mattina alle 10. Dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci, senza avvisare. Dulcis in fundo ci hanno fatto imbarcare per poi bloccarci perché dovevano fare cambio equipaggio improvviso. Quindi siamo ancora qua e non ci possiamo neanche sedere o prendere un po’ d’acqua. Vi dovreste vergognare".