Elisabetta Gregoraci fidanzata? La sorella interviene sui social e smentisce Arianna David

Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, è intervenuta su Instagram con un chiaro messaggio volto a smentire quanto affermato ieri nel corso della diretta del programma ‘Mattino 5’ da Arianna David sulla presunta relazione tra la showgirl e il pilota Stefano Coletti.

“La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l'avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo”, si legge su Instagram: “Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è lesivo per la reputazione di Elisabetta”. A corredo del post un esaustivo “no comment” e il tag alla redazione di Mattino 5 e alle conduttrici Federica Panicucci e Barbara d’Urso che hanno trattato la questione.

Le dichiarazioni di Arianna David a ‘Mattino 5’

“Elisabetta non è sola, da quello che so ha una persona a Montecarlo”: così Arianna David, in collegamento con lo studio di ‘Mattino 5’, nella puntata di ieri 20 ottobre, ha sostenuto le voci sulla presunta relazione tra Gregoraci e Stefano Coletti, giovane pilota di Montecarlo che da tempo frequenta. “È Stefano Coletti, biondo con gli occhi azzurri. È giovane ha 32 anni…”, ha raccontato la ex Miss Italia a Federica Panicucci che la incalzava sulle informazioni in suo possesso: “Lo sapevo, ma la notizia sta uscendo adesso e io colgo la palla al balzo”. Dichiarazioni che ora, alla luce della secca smentita di Marzia Gregoraci e dell’avvocato Micaela Ottomano, sarebbero prive di fondamento.

In esclusiva a #Mattino5 Arianna David confessa: "Elisabetta è fidanzata fuori dalla casa"



Ecco chi sarebbe il presunto uomo della #Gregoraci... 😏 pic.twitter.com/et5QXbQ4m0 — Mattino5 (@mattino5) October 20, 2020