Elodie come Madre Natura: foglie di fico sul seno e nuovo hairlook

Sì sa quando una donna vuole cambiare inizia dai capelli. Lo sa bene la poliedrica Elodie, che dopo la fine della storia con Marracash e l’inizio di una nuova relazione con il manager Davide Rossi, ha inaugurato una nuova fase della sua vita. Un cambiamento che parte dai capelli.

La 32enne ha infatti sorpreso i fan con un nuovo hairlook mostrandosi su Instagram in un’inedita versione bionda.

Inutile dire che i followers hanno reagito con grande entusiasmo al cambiamento. Non solo, anche tanti volti noti hanno commentato estasiasi il nuovo colore di capelli della cantante. Da Laura Chiatti, fino a Matilda de Angelis, che come molti utenti dei social fa notare la forte somiglianza con Beyonce: “Scusi ma è Beyonce?”, domanda divertita l’attrice.

Lo scatto racconta la nuova collaborazione tra la Di Patrizi e il brand Wella, di cui Elodie sarà ambassador per l’Italia.

Elodie, tra Eva e Beyonce

Oggi una nuova foto condivisa da Elodie sui social manda in visibilio i commentatori.

Eccola con i suoi nuovi capelli dorati, acconciati con delle onde naturali. Indosso un micro reggiseno crochet che riproduce delle foglie di fico e dei jeans a vita bassa, in una moderna versione di madre natura.

Le foto sono tratte da un servizio della rivista Vmagazine, che dedica la sua sezione “La Dolce Vita” a Elodie, definita a una delle muse della scena culturale italiana.

Autore degli scatti il fotografo Alvaro Beamud Cortes. A curare il look della cantante Brais Vilaso, che ha scelto per lei un reggiseno in maglia firmato AndreAdamo.

Lo stilista noto, per la maglieria avvolgente come una seconda pelle, è molto amato da Elodie che più volte ha scelto di vestire suoi capi.

La cantante ha poi indossato un abito bustier in pelle firmato Versace.

Anche questa volta non potevano mancare i commenti compiaciuti dei follower noti e meno noti, che ancora una volta incoronano la Di Patrizio a nostra Beyonce nazionale.