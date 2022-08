Elodie e Andrea Iannone beccati a cena insieme: nuova coppia dell'estate?

Nessuna speranza per i romantici che credevano ancora in un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash. La bella cantante romana archiviata la relazione con il rapper inizia a guardarsi intorno. La Di Patrizi sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda con un nutrito gruppo di amici e qui avrebbe conosciuto un possibile spasimante. Si tratta di Andrea Iannone, pilota motociclistico, ma soprattutto già ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Andrea ed Elodie sono stati pizzicati mentre trascorrevano una cena in compagnia in un folto gruppo di amici come riporta The Pipol Gossip. Alla fine della serata i due sono rimasti praticamente da soli e sembrerebbe che Iannone non abbia staccato per un attimo gli occhi di dosso dalla bella Elodie.

Le passate relazioni

Del resto sia la cantante che lo sportivo al momento risultano single e in tanti già vagheggiano su una nuova possibile coppia dell'estate. Di recente l’ex allieva di Amici sembrava si fosse riavvicinata al suo ex Marracash di cui ha confessato di sentirsi ancora innamorata, anche se ha sottolineato che la loro storia non poteva andare avanti. Iannone invece, è solo da diverso tempo: dopo le relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha vissuto qualche fugace flirt ma nulla di troppo rivelante. Il 32enne di Vasto non ha però mai nascosto la voglia di mettere su famiglia e chissà che non sia Elodie quella giusta.

Le carriere

Al momento Elodie e Andrea appaiono però concentrati sulle loro carriere. Di recente si era parlato di una possibile partecipazione di Iannone alla settima edizione del Grande Fratello Vip ma il pilota – che da anni è corteggiato da Alfonso Signorini – ha prontamente smentito. Il vastese ha detto di essere concentrato al suo rientro alle corse e le sue aziende, sebbene in passato non abbia disdegnato in passato il mondo dello spettacolo, prendendo parte a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Elodie invece sta affrontando una novità per la sua carriera, la cantante è pronta calcare il red carpet del Festival di Venezia dove debutterà come attrice nel film Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa. La cantante ha parlato per la prima volta del suo debutto di attrice nelle scorse giornate ospite di Marateale a Maratea, dove ha detto di non vedere l’ora di essere a Venezia: ”È stato bello potermi cimentare in qualcosa di diverso”. I suoi fan poi aspettano anche novità per il suo nuovo album, che secondo indiscrezioni non arriverà però prima del 2023 dati i tanti impegni dell’artista, ora anche attrice.