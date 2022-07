Elon Musk rompe il silenzio sul flirt con la moglie di Mrs Google

Nella giornata di ieri aveva destato scalpore il rumor secondo cui Elon Musk avrebbe avuto una storia con la moglie co-fondatore di Google Sergei Brin, come riportato dal Wall Street Journal. Oggi il magnate è intervenuto su Twitter a smentire il gossip del momento: “Non è mai successo niente di romantico”. “Sergey ed io siamo amici ed eravamo a una festa insieme ieri sera!”, ha twittato stizzito Musk domenica sera, in risposta all’articolo del Wall Street Journal. “Ho visto Nicole solo due volte in tre anni, entrambe le volte con molte altre persone intorno. Niente di romantico.”, ha assicurato. L’imprenditore si è poi scagliato contro il quotidiano, che ha commesso a suo dire un: “assassinio di persone” contestando come: “Nessuna delle persone coinvolte in questi presunti illeciti è stata nemmeno intervistata!” In realtà pare che Il The Wall Street Journal abbia raggiunto un avvocato di Brin, che tuttavia si è rifiutato di commentare i fatti. Nonostante la rabbia del momento Musk ha voluto anche fare ironia intorno al gossip, commentando sempre su Twitter: “Non faccio nemmeno sesso da secoli (sigh)”.

La relazione con Nicole Shanahan

Il Wall Street Journal aveva rivelato che Musk avrebbe avuto una relazione con Shanahan alla fine dello scorso anno. Ciò ha spinto Brin a chiedere il divorzio dalla donna all'inizio del 2022, ponendo così fine alla lunga amicizia tra i due miliardari. La presunta relazione tra Elon e Nicole sarebbe avvenuta a dicembre durante la settimana espositiva di art Basel a Miami. Musk era reduce dalla fine della relazione con la cantante canadese Grimmes, mentre Brin e la moglie erano separati ma vivevano ancora insieme. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Brines è venuto a conoscenza della relazione e pare che Musk si sia addirittura inginocchiato per chiedere perdono all’amico. Sembrerebbe che l’imprenditore abbia perdonato Elon, sebbene i due ancora non siano ancora tornati a parlarsi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1551386634741895170