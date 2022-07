Emily Ratajkowski prossima al divorzio? Il gesto che conferma le voci

Nubi nere sulla coppia Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard. Da tempo circolavano voci secondo cui la modella stesse divorziando dal marito dopo i ripetuti tradimenti di lui. In primi romurs di un rottura si sono fatte strada nei giorni scorsi, quando la Ratajkowski è stata avvistava mentre passeggiava con il figlio Sylvester senza più la fede nuziale al dito. Inoltre già da tempo era stato fatto notare come l?attrice non si facesse più vedere a fianco Bear-McClard, nella realtà come sui social.

A lanciare la bomba è poi intervenuta la testata di gossip PageSix. Un insider ha rivelato al magazine che i due fossero in procinto di divorziare a causa dell?infedeltà di Bear-McClard: ?Una fonte ha raccontato al magazine di come il produttore sia stato infedele: ?Sì, l? ha tradita. È un imbroglione seriale. È disgustoso. È un cane?.

Il gesto della Ratajkowski che conferma la separazione

Emily dal canto suo sinora non è intervenuta a dire la sua sui rumors, eppure un suo gesto sembrerebbe confermare l?addio. L?attrice è intervenuta su Twitter mettendo ?like? ad alcuni tweet che in cui si commentava la sua separazione da Sebastian Bear-McClard. ?Non riesco a credere che quella put*** abbia tradito emrata?, ha scritto un utente ricevendo l?assenso della stessa Ratajkowski. La modella ha poi lasciato i suoi like in altri tweet in cui gli utenti celebravano la rottura da Bear-McClar come l?uscita da una relazione tossica: ?Ragazze stiamo celebrando il divorzio di Emrata?, si legge.?Emrata finalmente libera da quell'uomo dimostra solo che Dio è in realtà molto reale?, ha scritto un altro fan. Insomma i supporter di Emily sarebbero felici della fine del matrimonio, poiché il produttore newyorkese pare l?abbia fatta molto soffrire. In effetti già prima del matrimonio circolavano dicerie poco lusinghiere sul suo conto.

La storia tra Emily e Sebastian

L? attrice e il producer hanno si erano spostati nel 2018 in una cerimonia intima al Municipio di New York, solo dopo qualche settimana di frequentazione. La coppia ha accolto il primo primo figlio, Sylvester Apollo, nel marzo del 2021. Pare che nemmeno dopo aver messo sù famiglia con una delle donne più belle e desiderate al mondo Bear-McClard abbia messo la testa a posto. Intanto c?è chi gioisce pensando al fatto che la splendida Emily sia tornata su mercato.