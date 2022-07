Emily Ratajkowski prossima al divorzio: "Il marito l'ha tradita"

Brutte notizie per Emily Ratajkowski. L?attrice e il marito Sebastian Bear-McClard sarebbero prossimi al divorzio. A rivelarlo la testata statunitense di gossip PageSix, secondo la quale dietro l?addio della coppia ci sarebbero i ripetuti tradimenti di lui. Una fonte ha raccontato al magazine di come il produttore sia stato infedele: ?Sì, l? ha tradita. È un imbroglione seriale. È disgustoso. È un cane?.Poche parole, ma decisamente eloquenti, che non sono state conformate dai diretti interessati, né dai loro rappresentanti.

Le voci di crisi

Le voci di una potenziale rottura si sono fatte strada nei giorni scorsi, quando la Ratajkowski è stata vista giovedì mentre passeggiava con il figlio Sylvester senza la fede nuziale al dito. Inoltre già da tempo era stato fatto notare come l?attrice non si facesse più vedere a fianco Bear-McClard. Anche il loro ultimo post di coppia su Instagram risale al 27 maggio 2021 e l?attrice dopo le voci trapelate si è asserragliata in un silenzio social.

Il matrimonio e il figlio

La coppia ha accolto il primo primo figlio, Sylvester Apollo, nel marzo del 2021. Il lieto annuncio era stato dato dalla stessa Emily su Vogue. L?attrice e il marito Bear-McClard, 41 anni, non volevano sapere il sesso del loro bambino perché spettava al bambino decidere come identificarsi. ?Ci piace rispondere che non conosceremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere?, aveva scritto l?attrice in un editoriale pubblicato sulla rivista americana di moda.

Tre anni prima dell?arrivo del piccolo Sylvester, Emily e il produttore avevano detto "sì lo voglio?, in una cerimonia intima al Municipio di New York, solo dopo qualche settimana di frequentazione. Non avvezza al conformismo la modella aveva dato sui social l?annuncio del matrimonio. ?Mi sono sposata oggi? aveva scritto su Instagram a corredo di uno scatto del grande giorno. Anche la scelta dell'abito è stata sui generis, Emily per l?occasione ha indossato un completo pantalone color senape di Zara, giacca lunga e cintura, il tutto per 130 euro. In aggiunta un cappello nero con veletta e un pendente dorato al collo.