Emily Ratajkowski, tradita, divorzia: lui la prega di un'altra possibilità

Dopo quattro anni di matrimonio coronati dalla nascita del primogenito Sylvester avvenuta a marzo 2021 sembra proprio che Emily Ratajkowski abbia deciso di prendere seriamente in considerazione l'idea di divorziare da Sebastian Bear-McClard.

Gli indizi sul divorzio

Stando a quanto riportato qualche settimana fa Page Six, la modella sarebbe giunta a questa dolorosa decisione dopo i ripetuti tradimenti subiti dal marito, celebre produttore cinematografico indipendente. Emily già da tempo non si faceva vedere a fianco Bear-McClard, nella realtà come sui social. A confermare poi i rumor una paparazzata della Ratajkowski in cui appare senza più la fede nuziale al dito. Come se non bastasse l’attrice è poi intervenuta su Twitter mettendo like direttamente dal suo profilo ufficiale, su alcuni tweet in cui si parla del divorzio e dell’infedeltà del produttore newyorkese.

La richiesta di Sebastian Bear-McClard

Mentre pare che Emily stia già pianificando il divorzio, Bear-McClard sta facendo di tutto per correre ai ripari. Come riferisce una fonte vicina alla Ratajkowski a Page Six sembrerebbe che il produttore abbia chiesto alla moglie un’altra possibilità: “Sebastian la sta pregando di dargli un'altra possibilità”, ha riferito l’insider alla testata di gossip, ma la celebrità non appare propensa ad accontentarlo: “Non accadrà perché (Emily) ha scavato da sola e ha scoperto ancora di più sulla mer** che lui ha fatto alle sue spalle”, insomma la 31enne si sarebbe messa a indagare venendo a conoscenza dell’infedeltà del marito. Forse lui messo alle strette le aveva già confessato qualche tradimento, ma quanto dice la fonte Bear-McClard ha fatto molto di peggio. Sembrerebbe che Emily non abbia ancora assoldato un legale, ma è comunque decisa a divorziare dal fedifrago Sebastian per cominciare una nuova vita con il suo Sylvester.