Emma Marrone (vittima di body shaming) sbotta contro gli hater: "Soffro, ma non per me stessa". Cosa ha detto

Da sempre criticata dagli hater per il suo aspetto fisico, Emma Marrone ha deciso di rispondere a tono alle persone che si permettono di offenderla senza alcun motivo, se non quello di farla sentire inadeguata perché, secondo questi ultimi, non rispecchierebbe i canoni (assurdi) di bellezza. Durante una recente intervista rilasciata a GQ, non solo ha parlato dell'effetto che tuttora le fanno certi commenti negativi, ma anche di ciò che le fa più male quando legge tali critiche e della sua più grande passione (oltre la musica). Scopriamo insieme cosa ha svelato l'ex allieva di "Amici".

Emma Marrone contro gli hater

Emma Marrone si è raccontata ai microfoni di GQ, confessando che le critiche degli hater sono per lei motivo di dolore, non tanto perché vittima di body shaming ma per i fan che leggono certe dichiarazioni: "Sì, assolutamente, soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare…Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi…".

Poi Emma ha spiegato anche qual è il suo antidoto per sopportare tanta cattiveria e ha chiarito di sentirsi perfettamente a suo agio col proprio corpo: "Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare…A me puoi dire tutto. Puoi dirmi che sono brutta, grassa, che ho la pancia, le gambe grosse. Non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti".

La confessione sull'abbigliamento

Dopo le critiche acide riguardanti il suo modo di vestirsi, la cantautrice ha svelato che in realtà ha una grande passione per la moda: "A me la moda piace tantissimo. Sia chiaro, io a volte mi vesto malissimo, lo faccio consapevolmente, mi infilo una maglia, un paio di pantaloni baggy, delle ciabatte e ciao, esco di casa. Ma altre volte, invece, mi piace lavorare con i designer, e poi adoro le fashion week. La moda è un altro modo che ho per esprimere chi sono, per raccontare le mie diverse facce".