Emma Marrone mostra il nuovo tatuaggio: dedicato al papà che non c'è più

L'amore di Emma per il padre Rosario non cessa di esistere. Proprio per questo, la cantante salentina si è fatta incidere sulla pelle un simbolo che testimonia il forte sentimento provato nei suoi confronti. Nelle instagram stories, infatti, ha recentemente condiviso la foto di un nuovo tatuaggio disegnato sul suo corpo e che raffigura un'ancora. Sotto di essa è riportata la scritta "papà".

Il simbolo non è per nulla una scelta causale. L'ancora, infatti, è spesso utilizzata per chi desidera trovare certezze "aggrappandosi" ad un punto fermo, come una roccia nel mezzo di un mare in tempesta.

La foto

L'ultimo ricordo pubblico per il padre, Emma Marrone lo aveva riservato con un post condiviso sui social lo scorso 14 febbraio.

"Perché l'amore mio sei tu. Ti amo Ros - scriveva riferendosi al padre - Ovunque tu sia".

La pubblicazione era chiaramente legata alla festa di San Valentino. Spesso capita che, in circostanze simili, vengano in mente gli affetti che - purtroppo - non ci sono più.

Padre e figlia

Una notizia gelida - durante lo scorso mese di settembre - ha reso nota la scomparsa di Rosario Marrone, padre della famosa artista originaria di Aradeo. Quest'ultima, dopo l'accaduto, pubblicò un sentitissimo post sul suo profilo instagram con l'intento di ricordare il genitore e manifestare verso di lui tutto l'affetto possibile.

"Fai buon viaggio Papà - scriveva Emma - Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca" concludeva.

L'immagine postata in quell'occasione - tra l'altro - testimoniava il legame musicale che univa i due. In diverse occasioni - infatti - il signor Rosario è salito sul palco con la figlia per esibirsi nello svogimento di alcuni brani musicali.

A fine dicembre 2022, Emma è tornata presso il reparto dell'ospedale di Tricase presso cui si curava sua padre, donando un sorriso ai pazienti ricoverati.

Emma Marrone: breve biografia

Conosciuta semplicemente come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010. Nella sua carriera spicca la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi; inoltre può vantare tre partecipazioni al Festival di Sanremo, competizione che l'ha vista trionfare nell'edizione 2012 con Non è l'inferno.