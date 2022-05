Enrico Brignano, il regalo più bello: il figlio lo chiama papà per la prima volta

Aria di festa in casa Brignano. Mentre il profumo di fiori d’arancio è nell’aria, perché manca sempre meno alle nozze tra l’attore e Flora Canto, intanto la coppia è impegnata a celebrare un’altra ricorrenza speciale. Si tratta del compleanno del romano, che oggi, 18 maggio, spegne 56 candeline. Dai social Flora ed Enrico raccontano di una festa trascorsa in famiglia, suggellata da un momento davvero speciale. E’ stato Niccolò, secondogenito della coppia nato a luglio 2021, a rendere memorabile questo anniversario per il suo papà. Il piccolo ha fatto un regalo emozionante all’attore, pronunciando per la prima volta la parola papà. Brignano, piuttosto riservato e poco attivo sui social, non ha contenuto l’entusiasmo e ha condiviso il progresso del piccolo Niccolò su Instagram.

“Questo anno il mio regalo più grande. Oggi il mio compleanno ha detto papà”, scrive Enrico commosso, postando la foto della sua colazione di compleanno. Una colazione davvero speciale, che deve essere stata preparata con cura per papà Enrico dai suoi figli, Martina e appunto il piccolo Niccolò. Nello scatto si vede una tavola imbandita dove campeggia una tazzina di caffè con su scritto: “L’uomo, il mito, papà”, palloncini, un regalo e i dolci piedini di Niccolò che fanno capolino. Un pensiero dolcissimo che ha commosso i followers dell’attore, non tanto la futura moglie di Brignano, Flora che è intervenuta sotto il post, commentando ironicamente: “E’ vero ha detto papà ma intendeva dire comunque mamma!!! E cioè colei che l’ha messo al mondo e si fa tutte le nottate. Giusto perché è il tuo compleanno”, scrive la donna.

Gli auguri di Flora

Sedate le gelosie tra genitori anche la Canto non ha mancato di fare gli auguri al compagno via social. La showgirl ha scelto un carosello di dolci scatti in famiglia e romantiche foto a due che mostrano i 10 anni d’amore della coppia. Nella didascalia che accompagna l’album si legge: “E pensare che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso su di noi, eppure siamo ancora qua, ancora innamorati, con due figli meravigliosi ed un matrimonio in vista..( io te lo ricordo sempre, non si sa mai!) Buon Compleanno amore mio”. Il conduttore ha prontamente risposto: “Ti amo da impazzire”. Parole d’amore che fanno crescere la trepidazione per le attesissime nozze.