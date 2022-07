Enrico Brignano, tenero papà: la dedica al figlio Niccolò per il primo compleanno

Manca sempre meno alle attesissime nozze tra Enrico Brignano e Flora Canto. Il comico e la showgirl si uniranno il 30 luglio in una location sul mare a due passi da Roma, dove la coppia si giurerà amore eterno davanti a 150 invitati al tramonto. In attesa del grande giorno, la famiglia in vacanza a Ponza, celebra un’altra importante giornata. Proprio oggi, 19 luglio, il figlio più piccolo di Flora ed Enrico, Niccolò spegne la sua prima candelina.

Il post di Brignano

Questa ricorrenza speciale non poteva che essere festeggiata da papà Enrico che ha voluto condividere un tenero pensiero su Instagram rivolto al piccolo Niccolò: “Auguri piccolo mio la tua prima candelina per scandire questo nostro tempo insieme. Ma io ho la sensazione che tu ci sia sempre stato figlio mio!”, ha scritto il mattatore a corredo in un tenero scatto del bambino ritratto in spiaggia con un perfetto look da mare.

Il post di Flora Canto

Anche Flora Canto non ha mancato di fare gli auguri al piccolo di casa: “A te che hai stravolto la mia vita per la seconda volta e l’hai resa ancora più bella.. A te che mi regali i tuoi sorrisi a 4 denti(ni) e ti lecchi anche le briciole della pizza che ti restano sparse tra mani e guance..a te che sei la morbidezza fatta persona..a te che sei parte di me.. Buon Primo compleanno amore mio dolcissimo. La tua mamma”. La showgirl ha condiviso un dolcissimo carosello di immagini del piccolo Niccolò, da sempre poco mostrato sui social. L’ultimogenito dei Brignano, capelli mori e piglio deciso, sembra essere la coppia perfetta di papà Enrico. Brigano e la Canto sono anche i genitori di Martina, la primogenita nata nel 2017 che oggi ha 5 anni.