Eros Ramazzotti in tour, Dalila lo segue in Croazia: la foto nel backstage e la dedica d'amore

Eros Ramazzotti continua a girare per il suoi Battito Infinito tour. Ieri sera il cantante si trovava nella vicina Croazia, per la precisione a Pula (Pola in italiano) e si è esibito nella bellissima arena della città, ovvero un anfiteatro romano. Uno show bellissimo, oltre che per la musica, per la location suggestiva, al quale ha partecipato anche Dalila Gelsomino.

Gelsomino, infatti, ha seguito il compagno in Croazia e ha sfruttato l'occasione per godere del bellissimo, e incontaminato, mare come mostrano le sue storie Instagram. Grazie a Dalila vediamo anche Eros nel backstage che si sta preparando per salire sul palco.

Finito lo show tra le prime cose che ha fatto Eros c'è stato il desiderio di augurare a tutti i suoi follower buon Ferragosto e così ha volto l'occasione, anche, per ribadire il suo amore per Gelsomino: "Buon Ferragosto, amatevi", ha scritto il cantautore a corredo di uno scatto che ritrae lui e Dalila mentre si scambiano un bacio sulle labbra.

La storia d'amore tra Dalila e Eros

La storia d'amore con la Dalila, 34 anni, sembra procedere a gonfie vele. Lei si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, nel 2016 e lì lavora nel settore immobiliare e Eros, che già ammaliato dalle bellezze del Paese, adesso non può che esserne innamorato. In passato aveva parlato del Messico come del paese in cui avrebbe voluto vivere in quanto apprezza la natura incontaminata e il modo di vivere... Chissà se queste sue parole possono essere in parte condizionate dall'amore.