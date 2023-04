Eros Ramazzotti, la mini vacanza con la sua Dalila (mentre nasceva il nipote)

La storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sta procedendo a gonfie vele. Tra un concerto e un altro il cantante è riuscito a ritagliarsi alcuni momenti per stare in compagnia della fidanzata che lo ha seguito in alcune delle date del suo tour. Dopo quella prima foto condivisa proprio da Ramazzotti su Instagram, con la quale faceva gli auguri di compleanno a Dalila (34 anni), i due non hanno più nascosto la loro relazione anzi. Nei live a Milano, al Forum di Assago, Gelsomino era lì sotto il palco e Eros le ha lanciato sguardi e anche un bacio mentre cantava uno dei suoi successi "Fuoco nel fuoco".

Nei giorni scorsi, ricostruisce il settimanale Chi, "mentre Aurora lo rendeva nonno" Eros ha portato Dalila nel luogo che per lui "è terra d'adozione e rifugio" ovvero la Franciacorta. Lì Eros ha comprato una casa e la coppia è stata paparazzata tra le vie di Erbusco, Brescia, mentre si baciano e si abbracciano con passione. Poco distante da dove sono stati fotografati si trova, su una collina, la casa che Eros ha comprato nel 2018. Un luogo dove trova rifugio e ristoro. Proprio qui si sarebbe rifugiato dopo la fine della relazione con Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti nonno

Dal 30 marzo Eros è diventato nonno di Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti si è affidata alla stessa clinica Svizzera in cui è nata lei, seguendo così i consigli della madre, Michelle Hunziker. In questi giorni non sono mancate le condivisioni social in cui sia Michelle sia gli amici e familiari di Goffredo Cerza e Aurora hanno mostrato la loro gioia per la nascita del bimbo. Non sono mai state condivise foto in cui si vede il volto di Cesare Augusto, una scelta sicuramente presa dai genitori, ma ciò che ha colpito è stato il messaggio strano scritto da Eros per accogliere il nuovo piccolo di casa. Adesso si trova in tour il cantante e forse è legato al fatto che non ha potuto godere totalmente il momento. Non è neanche chiaro se il cantautore abbia visto il nipote o meno.