Eros Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza della fidanzata

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non stanno aspettando un figlio. Questo è quanto hanno dichiarato entrambi, tramite i loro profili social, dopo l'indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna. La pancina sospetta che si vede nella foto pubblicata dal magazine sarebbe stata colpa solo di un maglione oversize.

Su Instagram entrambi hanno usato dure parole per smentire la notizia di un possibile quarto figlio del cantautore. "Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente), spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli" questa la dichiarazione di Ramazzotti alla quale si accoda quella di Gelsomino.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

La relazione tra Eros e Dalila risale circa a ottobre 2022, quando per la prima volta compare una loro foto insieme. Era il compleanno di Eros e come dimostrano alcune storie sul profilo Instagram di lei, lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza così che potessero rimanere sempre visibili sul suo profilo.

Dal momento in cui Eros condivise la foto di loro due che si baciavano per farle gli auguri non si sono più nascosti. Gelsomino sul suo profilo Instagram condivide spesso foto di e con Eros e anche alcuni video.