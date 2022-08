Gli auguri di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli alla figlia (con foto)

Raffaela Maria, la prima figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ha compiuto 11 anni. La coppia non ha mai pubblicato sui social il volto della bambina e anche in questa occasione entrambi continuano a proteggere la sua privacy. Il cantante ha pubblicato tra le storie Instagram una foto in cui è di spalle, su una spiaggia, dedicandole un pensiero bellissimo: "Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso. Ti amo Raffa".

La mamma, invece, le ha dedicato un post, condividendo due foto di quando era piccola: "Al mio primo grande amore - ha scritto la modella -. Oggi 11 anni insieme. Sarò sempre un passo indietro o un passo avanti, per poterti veder crescere e per essere pronta a sostenerti". Tra i commenti c'è anche un cuore di Aurora Ramazzotti - rimasta in ottimi rapporti con l'ex moglie del padre - che a sua volta pubblica tra le ig stories una foto in cui abbraccia la sorella: "Auguri alla mia bambina che tra poco è più alta di me. Già undici anni".

La separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Legati dal 2009, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si erano sposati il 6 giugno del 2014. Dalla loro unione sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nel 2019 l'annuncio della separazione: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile - dichiararono in un comunicato congiunto -. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane". Tra loro è rimasto un rapporto di grande stima e affetto e per i figli si trovano spesso a condividere momenti e decisioni. Eros non ha più avuto relazioni dopo la separazione - quantomeno ufficiali - Marica invece è fidanzata da qualche tempo con il musicista olandese William Djoko.

Le foto pubblicate da Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti