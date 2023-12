"Eros e Michelle si amano ancora". Ramazzotti fa chiarezza: la sua replica

Da quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono separati, ormai 20 anni fa, i pettegolezzi intorno ai due non si sono mai placati. Neanche quando erano felicemente accompagnati, come in questo momento. Eros è legato a Dalila Gelsomino, Michelle ad Alessandro Carollo. Ma nonostante le foto e le dichiarazioni che hanno ufficializzato le loro relazioni sul possibile ritorno di fiamma dei due ex si parla ancora.

Oggi, 13 dicembre, il cantautore ha pubblicato una dura smentita riguardo a un articolo, con foto, pubblicato da un settimanale. "Eros e Michelle come due innamorati, le foto segrete. Baci e tenerezze, si amano ancora?", si legge sulla copertina del magazine e proprio a queste dichiarazioni Eros ha voluto rispondere.

Ramazzotti su Instagram ha condiviso una storia con un comunicato in cui "smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna". "L'articolo - si legge ancora - rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l'utilizzo tendenzioso di un rinfresco familiare", forse le foto pubblicate nel servizio sono state scattate in occasione del pranzo di compleanno di Aurora. "Tra Eros Ramazzotti e Michelle Huinziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due, separati da quasi venti anni, da tempo hanno un rapporto di amicizia e condividono l'amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni".