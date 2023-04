Eros Ramazzotti, da poco nonno, "diventa ancora papà": la foto della compagna Dalila in dolce attesa

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino starebbero aspettando un figlio. Secondo quanto ricostruisce il settimanale Diva e Donna mentre stava diventando nonno, Eros, ha scoperto che la compagna era in dolce attesa. Per lui si tratterebbe così del quarto figlio dopo Aurora, Rafaela Maria, Gabrio Tullio, entrambi avuti con Marica Pellegrinelli.

"Nonno Eros diventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma", scrive il magazine. Al momento non è stata confermata la notizia dai due interessati, Dalila Gelsomino su Instagram ha condiviso delle sue foto e se nei post non ci sono segni evidenti di una pancia che starebbe crescendo, come invece ben si vede nello scatto di Diva e Donna, nella storia Instagram, pubblicata poche ore fa, in cui si trova in un ascensore il sospetto che quel top azzurro copra una pancina c'è davvero.

Chi è Dalila Gelsomino, la compagna di Eros che lo potrebbe rendere di nuovo papà

È nata a Milano il 6 marzo 1989, ha studiato al liceo classico Beccaria, compagna di banco di Matilde Gioli, è laureata in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica, e ha ottenuto, e concluso, una borsa di studio alla New York University at Albany. Ha fatto per un periodo la modella, seguendo le orme materne, poi ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo organizzando eventi. Sa cantare e per alcuni anni si è esibita dal vivo nei locali, il settimanale Chi fa sapere che ci sono dei video su YouTube in cui canta. Nel 2016 si trasferì a Playa del Carmen, in Messico, dove ancora lavora nel settore immobiliare e proprio lì si sarebbero conosciuti i due non a caso Eros in una recente intervista dichiarò che il modo di vivere del Paese vorrebbe che "diventasse il mio presente e il mio futuro".

Secondo alcuni indizi social i due il 28 ottobre 2022 erano già insieme. Era il compleanno di Eros e come dimostrano alcune storie sul profilo Instagram di lei lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza.

Dal momento in cui Eros condivise la foto di loro due che si baciavano per farle gli auguri non si sono più nascosti. Gelsomino sul suo profilo Instagram condivide spesso foto di e con Eros e anche alcuni video.