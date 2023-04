L'Estetista Cinica 'normalizza' le modelle: "Anche loro così senza post produzione"

L'Estetista Cinica sta per lanciare sul mercato la sua prima linea di make up e per farlo sta preparando il materiale pubblicitario. Ovviamente sono stati chiamati modelle e modelli, fotografi e allestito un set fotografico. A mostrare questi pochi dettagli, tra cui una delle colorazioni del suo lip balm, è stata proprio Cristina Fogazzi, meglio nota come Estetista Cinica, su Instagram.

Fogazzi, che ha creato un vero e proprio impero con la sua Veralab, è nota oltre che per le linee di skin care anche per le sue battaglie social mirate alla normalizzazione di menopausa, cellulite, rughe. È la prima testimonial delle sue creme ed è particolarmente attenta ai messaggi di body positivity e di inclusività e come si vede dalle storie Instagram nella campagna pubblicitaria saranno mantenuti i medesimi scopi. Non a caso ha postato un video in cui si vedono una modella e il suo "tessuto adiposo disposto a gobbette senza post produzione". Parole semplicissime che vanno però a indagare sotto al velo di Maya dei social dove tutto appare senza macchie, perfetto e soprattutto invidiabile.

La stessa Estetista pochi giorni fa, parlando del suo lip balm, aveva ammesso che vedendo su Instagram e TikTok modelle, ma anche ragazze, con le labbra turgide - perché ritoccate con l'acido ialuronico - aveva pensato di andare a modificare le sue. A quel punto però si era fermata e si era domandata se quell'idea le fosse nata da un suo reale desiderio o in seguito all'aver visto dei video su TikTok. Cristina aveva poi compreso che si trattava della seconda di risposta e quindi al momento la visita dal medico estetico può aspettare.