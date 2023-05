Fabio Fazio saluta il pubblico Rai: "Non sono uomo per tutte le stagioni" (video)

Fabio Fazio lascia la Rai. La notizia è stata ufficializzata nella giornata di domenica 14 maggio con un comunicato di Discovery che ha annunciato l'arrivo del conduttore per la prossima stagione televisiva sul Nove. A lasciare la tv pubblica anche Luciana Littizzetto, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana.

La novità è stata commentata dallo stesso conduttore nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda su Rai3 in serata. "Andiamo avanti tranquilli", ha esordito emozionato in apertura del programma accolto da un caloroso applauso del pubblico. Ma poi è stato Ferruccio De Bortoli a introdurre il tema del giorno e così Fazio ha parlato in diretta del suo addio all'azienda in cui ha lavorato 40 anni, ringraziandola e salutando il pubblico.

Fabio Fazio saluta il pubblico Rai

"Lasciami dire che il fatto che te ne vai è una gravissima perdita per il servizio pubblico e un grande errore editoriale. Ma grazie e tanti auguri", ha detto De Bortoli. "Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo", ha sottolineato allora Fazio. "Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività. Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo".

"Io, e credo di poter parlare anche a nome di Luciana Littizzetto, non ho vocazione a essere considerato vittima o martire. Siamo persone fortunatissime che avranno l'occasione di continuare serenamente altrove il proprio lavoro" ha aggiunto. Il conduttore ha commentato la novità anche su Instagram: "Il mio lavoro continuerà altrove. D'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto" ha scritto: "Quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai e conserverò solo un ricordo meraviglioso".