Fazio, l'intervista a Ferragni non piace: "Lei è il vuoto culturale, la parola buona fede usata fuori luogo"

Non ha convinto il pubblico della rete l'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni. Secondo il parere di molti utenti, tra cui in particolare gli addetti ai lavori della tv e dei media, il conduttore non avrebbe insistito abbastanza con le sue domande per conoscere la verità in merito al "caso pandoro". Poco incisivi i quesiti di Fazio, che è stato piuttosto accomodante con l'influencer cremonese, multata per un milione di euro dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza.

Oltre alle critiche del Codacons, l'associazione dei consumatori, che ha accusato il presentatore di aver "finto di non capire" la gravità della situazione, ci sono ovviamente quelle di Selvaggia Lucarelli, autrice dell'inchiesta contro Chiara. "Quando comincia l'intervista?", ha domandato sui suoi social, prendendo in giro Fazio. "Al di là dell'assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica". Sulla stessa onda anche Davide Maggio, giornalista esperto di televisione: "La cosa drammatica è una. L’influencer più celebre del Paese, quando la comunicazione non è esclusivamente quella decisa e gestita da lei, riesce a formulare frasi di una povertà lessicale imbarazzante che tradiscono una cultura talmente scarsa da rivalutare Floriana Secondi".

"Chiara, comprati un autore e licenzia la task force", scrive la giornalista Assia Neumann Dayan, firma della Stampa, sottolineando quanto poco efficace sia la strategia di comunicazione con cui Ferragni sta fronteggiando la crisi. Fa eco Marika Surace, altra voce nota di Twitter: "No guarda Chiara, dopo stasera preferiamo pensare che non ci sia gente pagata per scriverti i testi e prepararti alle interviste". E il giornalista Riccardo Bocca, esperto di dinamiche televisive, mette il carico: "Una brutta intervista. Giornalisticamente debole, tanto ebole. L'utilizo incontestato e davvero fuori luogo del termine buona fede".