Federica Pellegrini a Formentera con le amiche per l’addio al nubilato

Manca sempre meno all’attesissimo sì tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il prossimo fine agosto la nuotatrice sposerà a Venezia il suo allenatore, 39 anni, nonché cugino dell’ex Filippo Magnini. Come ogni sposina che si rispetti, Federica si è mostrata alle prese con l’organizzazione del grande giorno, coadiuvata dal wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio. Ma tra un preparativo e l’altro per la 33enne è finalmente arrivato un momento fatidico che precede le nozze: quello dell’addio al nubilato. La festa, ormai irrinunciabile, è stata organizzata a sorpresa dalle 7 più care amiche di Federica. Le ragazze sono letteralmente piombate all’1,45 del mattino nella casa veronese della nuotatrice sorprendendola nel sonno. Una scena divertente condivisa dalla Pellegrini su Instagram. Un risveglio non certo dei migliori per Federica, che si è vista arrivare il gruppo di amiche urlante mentre era intenta a dormire in compagnia dei suoi bulldog francesi. Ma la Pellegrini, nonostante lo sgomento iniziale, si è dimostrata pronta per affrontare l’avventura. Velo d'ordinaza in testa, t-shirt con sù scritto “Game over I’m getting married” e valigia in mano, Federica si è immortalata sorridente in uno scatto in compagnia delle amiche, anche loro con indosso una maglietta a tema. “Sono arrivate all’1.45…..Ripeto all’1.45…..Detto questo…..si parte…..ps. Se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”, avverte ironica Federica, conoscendo evidentemente la pazzia delle ragazze.

Verso Formentera

Anche la destinazione è stata a sorpresa. Le amiche di Federica hanno scelto di portarla a Formentera, una meta amatissima dalle bride to be per i loro addii al nubilato. Durante il volo verso le Baleari la Pellegrini ne ha approfittato per recuperare le ore di sonno perse. Ma gli scherzi per lei non sono finiti. Appena arrivate nella casetta che le ragazze hanno preso in affitto Martina Carraro, nuotatrice e amica della Pellegrini, decide di buttarla in piscina completamente vestita. E così Federica trascina nel suo luogo prediletto via via tutte le amiche. Un pranzetto leggero in compagnia, un po’ di tintarella a bordo piscina e l’addio al nubilato di Federica Pellegrini procede in spensieratezza. Ma la nuotatrice ci ha avvertito, dalle sue amiche c’è da aspettarsi proprio di tutto, e chissà che col calar del sole nuove sorprese non arrivino a sbalordire Federica e il suo gruppo.