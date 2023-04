Federico Fashion Style: la rara foto con i genitori e la frecciata alla ex

Sorridente e felice come ormai è difficile vederlo, Federico Fashion Style ha deciso di ricominciare dalle certezze della sua vita: i genitori e la figlia. Quello che sta vivendo il parrucchiere delle vip da qualche mese a questa parte lo ha duramente provato a livello mentale e fisico tra la fine della relazione con la sua storica compagna, Letizia Porcu, il coming out, alcuni problemi, raccontati da Federico sui social, riguardanti il vedere la figlia e ultimo, in ordine temporale, i ladri in casa della madre.

Ansie, preoccupazioni e molti chili persi hanno caratterizzato questi mesi e Lauri sa bene di essere cambiato e di aver perso il sorriso. Così oggi, 18 aprile, su Instagram ha condiviso una foto con i suoi genitori che raramente compaiono sui social, probabilmente perché cercano di mantenere la loro privacy.

"Era tanto che non sorridevo più - ha scritto Federico -, ho ricominciato a farlo, ma stavolta solo con persone che non ti tradiranno mai, che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma & Papà". A corredare il post l'hashtag "new life" ovvero "nuova vita". In queste sue parole è sottinteso un riferimento alla ex che più volte, dalla comunicazione della fine della loro storia, Federico ha accusato di non comportarsi correttamente.

I genitori di Federico Fashion Style

La mamma si chiama Angela D'Amico, 1964, e il padre Roberto Lauri, la coppia vive ad Anzio dove Federico ha aperto il suo primo salone e tutt'ora vive. D'Amico è stata la prima sostenitrice del figlio e non a caso è l'amministratrice delegata dei suoi saloni di bellezza, che adesso sono anche a Roma, Milano, Napoli e Firenze.

A Repubblica alcuni anni fa l'hair stylist ha spiegato che "I suoi genitori sono i miei primi fan. Inizialmente mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lui guida il camion con le ruspe. Il mio contrario, è sempre sporco di terra. Mi ci vede con le paillettes sul camion?”.