"Fedez a sorpresa sul palco": quando e dove

Molto si è parlato di lui nelle ultime settimane per l'episodio della rissa con Cristiano Iovino vittima (il personal trainer "del caffè con Ilary Blasi", per intenderci). Una vicenda ormai nota, sulla quale non ci si soffermerà nuovamente. A seguire l'ospitata - poi saltata - nel programma di Alessandro Cattelan. Senza considerare poi tutte le vicende, più private, legate sia alla salute che alla separazione (che ancora pare non sia ufficialmente arrivata) da Chiara Ferragni. Si tratta, logicamente, di Fedez. Il rapper milanese, infatti, non sta affrontando un periodo molto semplice.

Dove e quando canterà Fedez

Adesso si torna a parlare di lui, ma stavolta per la musica. Nella lunga lista di artisti che il prossimo 31 maggio parteciperanno a Radio Zeta Future Hits Live (il festival musicale dedicato alla Generazione Zeta) si "aggiunge a sorpresa" (scrive Il Corriere) anche Fedez. Per il rapper si tratterebbe della prima uscita pubblica dopo tutte le vicissitudini elencate poco fa. Non finisce qui. In quell'occasione, Fedez incontrerà anche un cantante con cui aveva avuto delle frizioni: Fabio Rovazzi. Insomma, l'attenzione è alta (e non solo sulla musica). Non c'è da stupirsi, dal momento che negli ultimi tempi Fedez è stato al centro dell'attenzione mediatica.

Come seguire l'evento

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell'eclettico mondo musicale che caratterizza l'evento, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta.

Ancora una volta, il Centrale del Foro Italico di Roma sarà la cornice del festival, accogliendo voci emergenti e idoli consolidati sull'ormai iconico palco a 360 gradi. Appuntamento al Foro Italico dalle 21:30. Da casa, invece, il Future Hits Live si può seguire in radiovisione sul canale di Radio Zeta e quello di Rtl 102.5, sulla piattaforma web del gruppo radiofonico e anche su Sky Uno, Now e Tv8

Fra le novità di quest'anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente. Gli ultimi biglietti per Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2024-foro-italico-18056062/.