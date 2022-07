Fedez cade dal pony durante le vacanze in Puglia

I Ferragnez hanno trascorso le prime vacanze in Salento, ospiti di una splendida masseria. La coppia più amata dei social si è calata appieno nella vita rurale pugliese, con Chiara che prepara le orecchiette e il rapper che monta a pelo i cavalli della tenuta. Eppure tra i momenti spensierati non sono mancati nemmeno attimi di paura. Fedez durante uno dei suoi giri a cavallo è stato coinvolto in un piccolo incidente. Il rapper ha deciso di montare un pony senza briglie, sella e l’attrezzatura necessaria, addirittura mostrandosi a piedi nudi durante la cavalcata, ma qualcosa, come c’era da aspettarsi, è andato storto.

L'incidente di Fedez

Il pony pezzato è apparso piuttosto indispettito, e anche lo stesso Fedez, guidato da un amico, sembrava spaventato dal fare concitato dell’animale. “Stai con me!”, ha intimato Lucia all’amico, che ha perso il controllo dell’animale. Il pony ha poi accelerato la sua corsa buttando a terra il rapper, ormai rimasto solo. Niente paura perché Fedez è atterrato sul prato della masseria, se non fosse che gli altri due cavalli della struttura sono passati sopra di lui rischiando di acciaccarlo. Nonostante il timore diffuso del momento Lucia si è prontamente rimesso in piedi e ci ha tenuto a rassicurare i followers sulle sue condizioni di salute: “Amici sto bene, non vi preoccupate. sono qui con il cavallo Chiara Ferragni con i suoi capelli Pantene e stiamo bene!”, dice ironico, mostrandosi accanto al cavallo che stava per calpestarlo, di cui fa notare una certa somiglianza con la moglie data la chioma bionda. Fedez ha poi deciso di riappacificarsi anche con il pony che l’ha fatto cadere: “Sono qua con il mio amico abbiamo fatto la pace, siamo molto amici adesso!”, asserisce accarezzando il pony pezzato. Insomma tutto è bene quel che finisce le bene. I Ferragnez hanno lasciato la Puglia per rientrare alla base, forse con la consapevolezza che per cavalcare occorre adottare qualche sicurezza in più.

Il video