Fedez, cena romantica con nonna Luciana

Un bouquet di fiori e una romantica cena tête-à-tête per Fedez e una bionda. No, non si tratta della moglie di Chiara Ferragni, ma di un’altra donna importantissima nella vita del rapper milanese: nonna Luciana. L’imprenditore ha documentato sui social il tenero rendez-vous con la signora Luciana, ricordando a tutti i nipoti quanto sia importante trascorrere del tempo di qualità con i propri nonni. Federico è andato a prendere nonna Luciana nella sua abitazione di Rozzano e l’ha sorpresa con uno splendido mazzo di rose gialle e lavanda, che sembra essere stato molto apprezzato dalla donna. Ad attenderli un’elegante Rolls Royce bianca, la serata è poi proseguita tra passeggiata a braccetto e lezioni di dialetto milanese.

Nonna Luciana in “The Ferragnez”

Nonna Luciana è stata indubbiamente una dei protagonisti più amati di “The Ferragnez”, la docuserie targata Amazon Prime che, senza filtri, racconta la vita straordinaria di Chiara Ferragni e Fedez. La popolare coppia sta filmando in questi giorni la seconda stagione e pare che proprio durante il romantico appuntamento nonna-nipote fossero presenti le telecamere di Amazon. Durante la prima stagione della serie i telespettatori hanno potuto conoscere meglio la signora Luciana e lo speciale rapporto che la lega al nipote Fedez, come ad esempio il momento esilarante in cui ha letto le carte al rapper. Dopo il successo conquistato in The Ferragnez ormai nonna Luciana, 91 anni compiuti lo scorso 29 marzo, è una vera e propria star del web.

La Signora Violini ha infatti un suo profilo Instagram dove vanta ben 190mila follower. «Nonna imprenditrice digitale», si presenta così Luciana sui social, facendo il verso alla moglie del nipote. Sul suo profilo non mancano dolci scatti con i pro-nipoti Leone e Vittoria. Se fino ad ora pensavate che i due bambini fossero tali e quali a mamma Chiara e non avessero proprio nulla di Fedez, dovrete necessariamente ricredervi. I capelli biondi e gli occhi azzurri sono gli stessi di nonna Luciana, che ha poi passato alla figlia Tatiana, mamma di Fedez. La somiglianza tra bisnonna e nipotini è lampante!