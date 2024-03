Ferragni-Fedez, incontro al veleno: cos'è successo (davvero) al compleanno di Leone

C'è stato un momento alla festa di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che non è passato inosservato. A riproporlo sui social sono alcune delle persone che erano ammassate fuori dal locale e che hanno notato quanto la tensione tra l'influencer e il cantante, separata qualche settimana, sia ancora molto forte.

L'uso del condizionale è d'obbligo poiché non abbiamo certezze di quanto avvenuto se non affidandoci alle parole di chi era presente sul posto. Quello che sembra però è che all'uscita del locale Chiara abbia evitato di salutare Fedez. Nel video condiviso su TikTok - che già ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni - vediamo infatti Chiara a uscire per prima dal locale con in braccio la figlia e di fianco il primogenito Leone. Dietro di lei c’è appunto Fedez, che aspetta di salutarla ma invano: Chiara infatti si dirige verso la macchina e non si volta. "Questa qua è bella", esclama il rapper guardando con stupore la ex moglie, senza nascondere di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento. Poco più in là, i fotografi sorridono. Non sappiamo se alla fine Chiara si è voltata, ma tutto lascia intendere di no, perché Federico si allontana a sua volta contrariato, dirigendosi verso la parte opposta.

In molti stanno provando a "tradurre" il gesto di Chiara. Questo atteggiamento infatti sembra l'ennesima conferma che non sia stata lei a voler porre fine alla relazione. La sua incapacità di mostrarsi comprensiva nei confronti dell'ex marito suggerisce che il rancore è ancora troppo forte. E, soprattutto, che sia lei la parte lesa della situazione. Ovvero che sia lei quella che è stata lasciata. La decisione di troncare insomma sarebbe arrivata da Federico. Del resto giorni fa Chiara lo aveva lasciato intendere. "Non l'ho voluto io", aveva risposto a chi, tra i follower, le faceva notare quanto mancassero le foto d'amore a cui i due ci avevano abituato.

La storia tra Chiara e Federico è entrata da qualche settimana in una crisi profonda. Sposi dal 2018 e genitori di due bambini, Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni, i due non sembrano aver superato lo scossone arrivato a seguito del caso Balocco, ovvero la vicenda legale per cui Chiara è stata accusata dall'Antitrust di promozione ingannevole di beneficenza. Oggi i due vivono in case separate. Lei è rimasta a vivere nel super attico di Citylife dove la famiglia al completo si era trasferita da qualche mese, lui invece si è preso una casa di 400 metri quadri sempre a Milano in cui ospitare i figli.