"Cosa mi ha scritto Rovazzi dopo il concerto": Fedez parla dell'ex socio (oltre J Ax)

Pace fatta tra Fedez e Fabio Rovazzi. I due nel mese di maggio avevano messo la parola fine ad anni di attriti e maretta mostrandosi nuovamente insieme. L’occasione è stata il concerto di Tananai a Milano, in cui Federico Lucia ha duettato col cantante. Al live era presente in qualità di spettatore anche Rovazzi. Durante lo show Fedez e Fabio sono stati pizzicati insieme: i due hanno conversato per una decina di minuti e tra loro sembrava essere tornato il sereno. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in proposito dagli artisti, ma un eloquente gesto è arrivato poco dopo a siglare la pace tra i due, che sono tornati a seguirsi su Instagram. Non è certo se a rinsaldare i rapporti tra i due abbia contribuito il ritrovato rapporto di Federico Lucia con J-Ax, o magari la recente malattia del rapper. Fatto che sta che Fedez sembra aver ritrovato l’intesa anche con Rovazzi, confermata poi dal cantante in una recente diretta social. Un follower chiede a Lucia: “Rovazzi che fine ha fatto?” Fedez risponde tranquillo, addirittura lasciandosi andare ad uno sbadiglio: “Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che ha fatto tardi sennò sarebbe venuto. Quindi sta bene”, ha asserito il milanese, che con una veloce replica conferma l’effettiva pace con il collega.

Perché Fedez aveva litigato con Rovazzi?

L’amicizia fraterna tra Rovazzi e Fedez era cessata nel 2018 senza troppe spiegazioni. I due molto legati avevano iniziato a lavorare insieme, Fabio infatti era entrato a far parte dell’etichetta di Fedez: la Newtopia. Poi la rottura, mai commentata nel dettaglio dai diretti interessati, specialmente da Fedez che, nella vicenda, sembrava essere quello più colpito. Dall’altro lato Rovazzi ha talvolta rilasciato delle dichiarazioni. Alcune in cui precisava di aver fatto gli auguri all’ex amico per la nascita del figlio Leone e altre in cui sottolineava di esserci rimasto altrettanto male per come era andata a finire. Pare che ad allontanare i due amici siano stati proprio i rapporti lavorativi, come ha spiegato Rovazzi in un’intervista rilasciata a Skytg24: “La situazione è che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso… È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare”, aveva asserito il volto televisivo.