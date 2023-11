Fedez e Luis Sal, trovato accordo economico per Muschio Selvaggio: l'indiscrezione

Era l'8 giugno quando, dopo mesi di silenzio, Luis Sal ruppe il silenzio sulla questione "Fedez e Muschio Selvaggio". Lo youtuber rientrò in grande stile in quello che fino a pochi mesi prima era anche il suo podcast, di grande successo, con un video pubblicato proprio sul canale di Muschio Selvaggio. Nessuno sconto a Fedez, anzi, e infatti il filmato in pochi minuti divenne virale e la sua frase "dillo alla mamma, dillo all'avvocato", riferita al fatto che il rapper si faccia scudo della sua manager, la madre, e del legale anziché parlargli direttamente, è ancora oggi molto utilizzata.

Prima del video incriminato i due avrebbero avuto uno scontro acceso che si sarebbe concluso con la richiesta da parte di Fedez di un contratto "con obbligo di riservatezza" e la proposta di comprare il suo 50%.

Dopo più di cinque mesi è il settimanale Chi a svelare come si sia conclusa la faccenda Luis Sal-Fedez. Secondo il settimanale la causa si sarebbe risolta con un "accordo economico e patto di riservatezza tra le parti". Insomma, alla fine Luis Sal avrebbe accettato di lasciare totalmente il progetto che aveva creato con Federico e nel quale lui, ormai, non aveva più alcun ruolo.