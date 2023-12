Fedez attacca (di nuovo) Giorgia Meloni: "Chiara ha chiesto scusa, i tuoi lo fanno?"

Fedez di nuovo a muso duro contro Giorgia Meloni. Dopo il video di scuse pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni, accusata di "pratica commerciale scorretta" per la nota vicenda del pandoro Balocco, il rapper torna a parlare sui suoi canali social. E il suo bersaglio è ancora una volta la presidente del consiglio che dal palco di Atreju aveva invitato i giovani a diffidare dagli influencer - facendo un chiaro riferimento alla vicenda che coinvolge l'imprenditrice digitale, multata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole. Una ramanzina che Fedez ha mostrato di non gradire.

Già ieri, in un video pubblicato sui social, l’artista aveva attaccato Meloni elencando alcune iniziative portate avanti da dai Ferragnez su cui "lo Stato non ha fatto praticamente nulla" e ironizzando sul fatto che la vicenda fosse prioritaria "per il nostro presidente del Consiglio". Dopo il video di scuse pubblicato da Ferragni, Fedez ha colto la palla al balzo per lanciare una nuova stoccata all’indirizzo di Meloni. "Partire da un errore, assumersi le responsabilità e cercare di costruire qualcosa di positivo" ha premesso Fedez, pubblicando tra le sue stories il "reel" della compagna. "Spero e sono certo che con questa donazione di 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita si possano fare e costruire dei progetti bellissimi".

Fedez vs Meloni: il nuovo attacco alla premier

Quindi il discorso si è spostato proprio sulla premier. "Gentile Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare da noi, le risulta che i componenti del suo Governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere".

E ancora: "Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, l'ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all'infinito. Giorgia Meloni niente? Due paroline su di loro niente? Eh, le priorità del Paese cara Presidente del Consiglio. Ci vediamo al Family Day con Elon Musk".

Le scuse di Chiara Ferragni

Insomma Fedez non le ha mandate a dire. Prima di lui (sempre sui social) aveva preso parola la stessa Ferragni, finita nella bufera dopo la maxi-multa dell'Antitrust per il pandoro realizzato con Balocco lo scorso anno. "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene, questi sono sempre stati i motivi che hanno spinto me e la mia famiglia" ha detto l'influencer in un video. "E questo è quello che insegniamo ai nostri figli, gli insegniamo anche che si può sbagliare e quando capita bisogna ammettere, e se possibile rimediare, all'errore fatto e farne tesoro".

"Per chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto - ha spiegato poi l'influencer e imprenditrice - devolverò al Regina Margherita un milione di euro per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci".