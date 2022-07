Fedez torna in ospedale: "Visita di controllo andata"

I Ferragnez stanno per partire per le vacanze formato famiglia. Prima di lasciare Milano Fedez è tornato all’Ospedale San Raffaele per una visita di controllo: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi”, ha scritto in una storia Instagram il rapper postando un suo scatto abbracciato al dottor Falconi. Insomma a quattro mesi di distanza dalla delicata operazione di asportazione del tumore al pancreas l’artista ha voluto rassicurare i followers che procede tutto per il meglio.

Fedez e il tumore al pancreas

Fedez aveva annunciato a Marzo su Instagram di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, Il rapper dopo una settimana è stato sottoposto ad un delicato intervento di esportazione del tumore presso l’ospedale San Raffaele di Milano. “Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) - prosegue il cantante, che si immortala sul suo profilo subito dopo l'intervento chirurgico - A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”. A maggio poi un altra bella notizia per il rapper e la moglie Chiara Ferragni, che non ha mai lasciato da solo il suo Federico: “Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l'esame istologico e (il tumore ndr) non ha preso i linfonodi”, aveva annunciato festoso il milanese nel corso della presentazione del concerto Love Mi. Dopo un momento difficile, archiviata la paura ora Fedez, Chiara ed i piccoli Leone e Vittoria si apprestano a vivere insieme l'estate più bella.