Fedez, svelati motivi del ricovero: "Emorragia interna". Come sta ora

Fedez rompe il silenzio in merito al ricovero di queste ore. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, il rapper vuole rassicurare i fan in apprensione: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo, attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita", si legge nel messaggio postato in serata direttamente dall'ospedale. A stretto giro è arrivato anche un post condiviso dalla moglie Chiara Ferragni, che ha tenuto a ringraziare il pubblico per la vicinanza.

Fedez sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Poi l'intervento, con esito positivo. Nelle stesse ore, proprio a seguito dei problemi di salute del marito, Chiara ha lasciato gli impegni alle sfilate di Parigi e ha fatto immediatamente ritorno a Milano. Al suo fianco l'amica Chiara Biasi, anch'essa influencer, oltre ovviamente ai figli Leone e Vittoria, rispettivamente 5 e 2 anni. Un anno e mezzo fa Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas. Proprio a seguito dell'operazione, il cantante ha spiegato di aver dovuto modificare il suo stile di vita. Ad essere stati rimossi diversi organi: duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. "Fortunatamente non sono diventato diabetico - ha raccontato in passato - devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino".