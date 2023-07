Fedez segnala un parcheggiatore abusivo alla polizia

Il cantante Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia locale di Milano un parcheggiatore abusivo di 60 anni, il quale è stato poi sanzionato e denunciato per esercizio abusivo della professione. Il rapper e la sua collaboratrice, stando a quanto riportato da La Repubblica, hanno visto l'uomo in azione in una zona limitrofa alla Stazione Centrale di Milano: il 60enne girava tra le auto e indicava alle persone dove parcheggiare per poi chiedere soldi in cambio.

Dopo l'avvistamento, l'ennesimo a detta di Fedez, è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine il 18 luglio. La polizia è così intervenuta denunciando il parcheggiatore abusivo: il 60enne, un senza fissa dimora, è stato trovato con indosso banconote di piccolo taglio e un libretto nel quale erano elencate le targhe delle auto parcheggiate in via Doria.