Le foto della (emozionante) festa a sorpresa di Marco Bocci per Laura Chiatti

Cifra tonda per Laura Chiatti, che oggi, 15 luglio, spegna 40 candeline. Questa giornata speciale non poteva cominciare meglio per l’attrice umbra che è stata risvegliata da una dolce sorpresa. Il marito Marco Bocci e i figli, Enea, 7 anni, e Pablo, 6, hanno svegliato mamma Laura con una torta con candeline, palloncini con il numero 40 e tanti fiori. Il gruppo, e in particolare i bambini, hanno intonato alla Chiatti i tanti auguri di rito, dedicandole teneri pensieri e fiori. Anche Marco Bocci, come ogni anno, non ha potuto fare a meno di rivolgere un tenero pensiero alla sua Laura. In un post Instagram con un primo piano della neo 40enne l’attore ha scritto. “La vita migliore…e chi se lo aspettava. Scelta in un lampo, senza riflettere, quasi d’istinto, da incoscienti. Quelle scelte cotte e mangiate che fanno i danni, oppure che fanno cominciare a vivere. Sono un ragazzo fortunato, perché m’hanno regalato un sogno Auguri Laura”.

Il matrimonio di Laura e Marco

Quello tra Laura Chiatti e Marco Bocci è stato infatti un matrimonio lampo, un po’ come il colpo di fulmine che è scoccato tra i due. Gli attori hanno detto “si lo voglio”, solo dopo alcun mesi dal loro primo incontro. Il matrimonio è stato celebrato nell’Abbazia Di San Pietro a Perugia il 5 luglio del 2014. Quel giorno speciale è stato arricchito da una sorpresa ancor più grande, la Chiatti durante le nozze annunciò infatti di essere in attesa del primogenito Enea. Nonostante le voci di crisi che li volevano separati da tempo, proprio a causa della gelosia della Chiatti, questi dolci gesti arrivano a smentire le malelingue. Oltre il compleanno di Laura la coppia, 10 giorni fa ha celebrato l’ottavo anniversario di nozze. Se non bastasse la sorpresa di oggi di Marco per la moglie, anche la romantica dedica della Chiatti per Bocci mette una volta per tutti a tacere le voci di crisi: “Dov’eravamo rimasti ? 5-07-2014, ore 18 :00, abbazia di san pietro….Io , accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Siamo ancora fermi lì…Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor, ti amo”, aveva scritto l’attrice.