L'ironia di Fiorello sulla vittoria di Meloni: "Non ci saranno più le tasse e le bollette le pagheranno loro"

Le reazioni a seguito del risultato delle elezioni sono state moltissime, anche da parte dei vip da Sabrina Ferilli a Boy George e tra di loro anche Rosario Fiorello. Il comico e showman ha parlato addirittura prima che il dato fosse ufficiale, durante la serata organizzata in ricordo di Stefano D’Orazio dei Pooh, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Dopo essere salito sul palco e aver cantato ha dichiarato: "Oggi è una giornata particolare. Siete andati a votare? Siete contenti di cambiare il destino di questo paese? Non voglio fare satira, perché questa non è la serata giusta. Ma qualcosa bisogna pur dire. Da domani cambia tutto".

Immancabile poi un commento sulla tassazione e il ponte sullo stretto di Messina: "Ma non avete sentito tutte le promesse che ci hanno fatto? Da domani non ci saranno più tasse. Da domani vi pagheranno pure le bollette della luce. Faranno i ponti sullo stretto. E mica solo uno: ne avremo tre. Addirittura, ne avremo uno che collegherà la Sicilia e Genova". Ecco che poi tra le risate dei presenti Fiorello lancia una frecciata a Luigi Di Maio: "L’immagine che ricorderò per sempre? Di Maio che fa Dirty Dancing".

I vip e i commenti post elezioni

Come accennato, sono stati davvero moltissimi i commenti dei vip sul tema elezioni: Sabrina Ferilli ha condiviso la foto di un treno in orario e ha commentato con "Inizio di una nuova era", Boy George ha attaccato Meloni da Londra, Damiano David, frontman dei Maneskin, su Instagram ha scritto che quello di lunedì è stato un giorno triste per l'Italia.