Flora Canto, l'addio al nubilato con le amiche prima del sì con Brignano

Manca sempre meno alle attesissime nozze tra Enrico Brignano e Flora Canto. Il comico e la showgirl pronunceranno il fatidico sì il 30 luglio in una location sul mare a due passi da Roma, dove la coppia si giurerà amore eterno davanti a 150 invitati al tramonto. I preparativi fervono, soprattutto Flora da perfetta sposina in apprensione, pare abbia pensato proprio a tutto. Poco prima del grande giorno i due insieme ai figli Martina, 5 anni e Niccolò, 1 anno, si sono concessi qualche giorno di relax a Ponza.

La serata speciale di Flora

Ma ieri sera Flora si è distaccata momentaneamente dalla famiglia per godersi un momento rituale per ogni futura sposa che si rispetti: l’addio al nubilato. L’ex tronista si è concessa una serata in compagnia delle amiche più care all’insegna del divertimento, sapientemente documentata sui social. Nel gruppetto festoso non si potevano non notare anche due volti noti: Tosca D’Aquino e Matilde Brandi. Flora con un look total white in perfetto stile bride to be, vivacizzato da accessori arancio, è stata la mattatrice della serata. Le ragazze si sono divertite tra cocktail, balli sfrenati e una deliziosa cena a base di sushi. Durante l’addio al nubilato della Canto sono mancati nemmeno i classici momenti esilaranti, quasi imbarazzanti, per la futura sposa. Come ad esempio quando le amiche hanno regalato a Flora dell’intimo piuttosto provocante che si è dovuta provare difronte a loro. La serata si è poi conclusa con una coreografia ben presto diventata un reel. Flora al centro del gruppo di amiche si scatena sulle note di “Gonna Make You Sweat”. “Diamo il via alle danze…La sobrietà del mio Addio al Nubilato! #bridetobe Un grazie alle mie amiche che mi supportano e sopportano da anni.”. ha scritto la futura signora Brignano a corredo del video.