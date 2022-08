Le foto mai viste delle nozze tra Enrico Brignano e Flora Canto, due giorni dopo le nozze

Si è celebrato questo weekend l’attesissimo matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto. Il mattatore e la showgirl si sono sposati a Palo Laziale (a una quarantina di chilometri da Roma), dopo 8 anni di fidanzamento e due figli, Martina e Niccolò.

Il grande giorno di Flora ed Enrico

La romantica e riservatissima cerimonia col mare di Ladispoli sullo sfondo, si è svolta alla presenza di 150 invitati, tra cui non sono mancati volti noti, come Matilde Brandi e Tosca D’Aquino, testimone della sposa. Il matrimonio all'americana è poi proseguito nella suggestiva location dell'Hotel La Posta Vecchia. Già nei giorni scorsi sono trapelati alcuni dettagli del grande giorno grazie agli invitati, che non hanno resistito a postare sui social i migliori momenti del matrimonio. Dagli sposi arrivati a bordo di una Cinquecento bianca, alla cerimonia ufficializzata dal sindaco di Ladispoli sotto un arco di fiori, con quattro violiniste che hanno accompagnato la sposa nel suo ingresso. E poi la festa con tanto di palcoscenico che ha regalato agli ospiti uno show durante tutta la serata tra musica, sketch e diversi siparietti tra la coppia. Gli sposi invece sono stati piuttosto restii a condividere particolari del grande giorno.

I dettagli condivisi da Flora

La Canto, più attiva sui social del neo-marito dopo qualche giorno di silenzio nella giornata di oggi è arrivata nelle Instagram stories a soddisfare la curiosità dei followers. “Ecco le foto che tutti stavate aspettando”, ha scritto per poi postare la foto di un piatto di polpette con piselli. Non di certo quello che i fan si aspettavano: “Ecco qua, stasera polpette e pisellini”, ha detto ironica, per poi raccontare un po’ di più sul grande giorno. “Volevo vedere quante visualizzazioni avrebbero fatto le polpette oggi”, ha scritto sapendo bene quanta attenzione è stata riservata alle nozze. “Scherzi a parte, presto vi racconterò la nostra favola. Intanto grazie a tutti per l’immenso affetto che ci state dimostrando e la valanga di messaggi stupendi che ci state inviando”.

Come raccontato da Flora i dettagli del matrimonio verranno pubblicati sul settimanale Gente, a cui la coppia pare aver venduto l’esclusiva del grande giorno. Nell’attesa dell’uscita del settimanale la showgirl ha lasciato trapelare alcuni particolari. A partire dagli abiti da sposa, su cui la Canto già prima delle nozze aveva rivelato qualcosa in più. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto un romantico abito in organza da principessa corredato da un lungo velo per la cerimonia, un capo firmato da una maison spagnola. Durante la festa la Canto ha effettuato un cambio di vestito, scegliendo di indossare un abito dalla linea a sirena di un noto brand italiano. La 39enne ha poi ringraziato la sua wedding planner Eva Presutti. “A te dedicherò un lungo post tra qualche giorno, intanto posso solo dirti un immenso grazie per l’amore, la gioia e il sale grosso che hai messo in questa giornata”. Non è mancato nemmeno un riferimento ai piccoli Martina e Niccolò. La bambina è stata la damigella di mamma e papà, mentre il secondogenito ha deliziato tutti “con della musica dal vivo”, ha scherzato Flora postando uno scatto del piccolo intento a suonare il pianoforte. La Canto si è poi voluta dedicare ai dettagli del grande giorno mostrando i gadget del matrimonio, una pochette e delle borracce con le iniziali E e F.