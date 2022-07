Flora Canto, vacanze rovinate per colpa di Wizz Air: "Un calvario, fate molta attenzione"

Vacanze rovinate per Flora Canto. La futura signora Brignano avrebbe dovuto trascorrere delle vacanze in Grecia con la famiglia ed ha deciso di raggiungere il paese con la compagnia aerea low cost Wizzair. Ma qualcosa durante il volo è andato storto, costringendo la showgirl ad annullare il soggiorno. La Canto proprio durante il giorno della sventurata partenza aveva condiviso un duro post contro la compagnia, allertando i followers a non viaggiare con il gruppo ungherese: "Attenzione!!!! Vi prego di stare attenti a questa compagnia aerea.. a breve posterò un video raccontandovi la situazione surreale e apocalittica che ho vissuto ieri! Vi prego.. state attenti a questa linea aerea!!! RIPETO: state attenti a questi aerei!!!Dai problemi tecnici del motore al totale abbandono dello staff nei confronti dei passeggeri! Non salite su questi arei!”, aveva scritto la donna. Tanti i commenti di sostegno che sono arrivati sotto il post di Flora, specie da parte di chi ha vissuto esperienze simili alla sua con la compagnia low cost ungherese.Tra chi ha avuto viaggi sventurati con Wizzair c’è anche Chiara Giordano. L’ex moglie di Raul Bova ha scritto sotto il post di Flora: “Io mi sono trovata rinchiusa senza aria condizionata e non ci facevano uscire! Gente con attacchi di panico che urlava ! Un disastro”. La Canto e la Giordano non sono di certo le uniche vip che hanno vissuto un viaggio da incubo con Wizzair. Due settimane fa proprio Simona Ventura si era scagliata contro la compagnia che aveva cancellato il suo volo di ritorno da Napoli all’ultimo momento.

Il calvario di Flora Canto

In un video- post pubblicato nella giornata di oggi la compagna di Enrico Brigano ha voluto raccontare nello specifico quanto accaduto: “Ciao ragazzi, proverò brevemente a spiegare cosa è accaduto con la fantastica linea aerea Wizzair. Venerdì sera alle 20,00 dovevo decollare per la Grecia. Dopo 1 ora e 15 di ritardo c’è l’imbarco, ci fanno salire sull’aereo e da lì inizia il calvario. Alle ore 20 saliamo su questo aereo che fa per decollare. Mentre sta per staccarsi da terra fa una grandissima fumata, una brusca frenata, con gente che si è fatta anche male, perché il contraccolpo è stato fortissimo. Si riabbassa, torna indietro e ci dicono che probabilmente c’è un problemino ai freni, o forse al motore, non si è capito”. Un vero e proprio calvario, dice Flora, che ha proseguito con il racconto: “Da lì è iniziato il calvario, dalle ore 8,00 a mezzanotte, siamo stati 4 ore e 15 chiusi in un aereo, 4 ore in cui non sono stati in grado di dirci se saremo decollati, hanno fatto salire dei tecnici che poi sono scesi. Poi ci hanno rimessi in un garage, con l’aria condizionata che hanno messo a -11 e poi tolto, io ho avuto 39 di febbre, non per il covid, per la Wizzair. Mi hanno tenuto con 300 persone e un bagno, che poi era inagibile. Dopo queste 4 ore con gente che si sentiva male e sveniva, ci sono stati bambini esasperati, senza acqua o cibo. Ci tengo a precisare che era l’unica compagnia che viaggiava sulla Grecia, e non l’ho pagata 9 euro ma 330 euro, un biglietto che non vogliono rimborsare. Dopo 4 ore chiuse in un aereo a mezzanotte ci fanno scendere tutti, quando la polizia non ci faceva scendere dall’aereo per motivi di sicurezza con la gente che sveniva e collassava. A mezzanotte e un quarto ci dicono che il volo è stato cancellato. La gente vagava nell’aeroporto perché non c’era nessuno della Wizzar, abbandonati completamente a noi stessi. La cosa assurda che il volo viene spostato di 26 ore, alle 10 del giorno dopo, così che non si può chiedere il rimborso. Questa è la Wizzair, senza contare che il mio 39 di febbre grazie a Wizzair non mi ha permesso neanche di prendere il volo successivo. Motore rotto, freni difettosi, bagno inagibile, equipaggio inesistente, 4 ore di clausura nell’ aereo, volo cancellato, un grande dispiacere per aver dovuto annullare la vacanza in Grecia e nessun rimborso”.