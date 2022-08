Nicolas Vaporidis cameriere: le foto mentre serve ai tavoli dopo l'Isola

Nicolas Vaporidis stato il vincitore di questa edizione dell?Isola dei Famosi. Dopo aver intascato un montepremi da 100.000 euro il naufrago non ha perso il contatto con la realtà. L?attore romano ha fatto ritorno a Londra, dove vive da molti anni.

La nuova vita da ristoratore

Qui, come hanno potuto apprendere i telespettatori del reality, Vaporidis svolge una professione inedita, quella di ristoratore. Nicolas infatti insieme l?amico Alessandro, è il proprietario del ?Taverna Trastevere London?, che, come si deduce dal nome è specializzato in cucina romana. Il locale si presenta come un?autentica trattoria, che promette di portare nella city il folklore e i sapori della città eterna. I piatti proposti sono infatti quelli tipici della tradizione culinaria italiana e romana, dalle pizze ai classici primi come carbonara, amatriciana e gricia, fino ai secondi nostrani, dai saltinbocca alla romana, alle costolette di agnello. Il ristorante si trova nel quartiere di Winstanley Estate, nel sud di Londra, l?indirizzo preciso è: 112 St John?s Hill.

Vaporodis cameriere

Dopo aver fatto ritorno dall?Honduras Nicolas non si è concesso delle vacanze insieme alla misteriosa fidanzata inglese Ali, con cui ha di recente pubblicato un raro scatto. Il naufrago piuttosto è diligentemente tornato a lavoro. Nicolas è stato pizzicato dal settimanale di gossip Chi magazine mentre è indaffarato al suo ?Taverna Trastevere London?. Nonostante la popolarità e il successo raggiunti in Italia, il 40enne non sta di certo con le mani in mano. Eccolo mentre prende le ordinazioni ai tavoli e poi serve personalmente le specialità della cucina romanesca. Del resto Nicolas ha svolto per molti anni la professione di cameriere. Infatti Vaporidis dopo aver abbandonato l?università, dove studiò con Maurizio Costanzo, come tanti giovani italiani si è trasferito alla volta Londra per lavorare come cameriere, seguendo al contempo corsi di inglese e di recitazione presso il Lee Strasberg Theatre Institute. Dopo essere stato occupato per molti anni nella ristorazione il 40enne ha poi deciso di aprire il suo personale locale, dove tuttavia ama rimanere con i piedi a terra.