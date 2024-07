Francesca Chillemi, è finita con Stefano Rosso: beccata con il nuovo fidanzato, ecco chi è

Di “profonda crisi” sentimentale si vociferava da settimane, ma l’ufficialità non era ancora arrivata. Anche perché Francesca Chillemi ha sempre protetto la sua vita privata, coprendo di riservatezza anche il suo lungo rapporto con Stefano Rosso, padre della sua bambina Ranya, nata nel 2016, imprenditore e figlio di Franco Rosso, patron di Diesel. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2010 e stavano insieme dal 2015.

Ora però arrivano foto che qualcuno definirebbe inequivocabili. A pubblicarle, in esclusiva, è il settimanale Gente. Gli scatti ritraggono l’attrice durante qualche giorno di vacanza a Capri, in compagnia di quello che viene definito il suo nuovo fidanzato, l’armatore 38enne Eugenio Grimaldi. Le foto non solo avvalorerebbero le voci di crisi con Stefano Rosso, ma confermerebbero la definitiva fine della relazione e l’inizio, per la protagonista di Viola come il mare, di un altro capitolo della sua vita sentimentale.

Ma chi è l’uomo “beccato” in vacanza a Capri con Francesca Chillemi? Il cognome parla per lui, si tratta infatti dell’erede della nota famiglia di armatori napoletani Grimaldi, a loro volta nipoti di Achille Lauro. Una famiglia imprenditoriale molto importante come, d’altronde, quella del suo (ormai) ex Stefano Rosso, figlio del fondatore dell’impero Diesel.

Durante questi mesi in cui le voci sulle difficoltà della coppia si rincorrevano, i rumors avevano raccontato anche di malumori provocati dalla vicinanza e dalla complicità della Chillemi con il collega di set Can Yaman. Rumors, opportunamente congeniali a creare anche più interesse intorno alla serie Mediaset di cui i due sono protagonisti, Viola come il mare, ma di cui non si sono mai avuti concreti riscontri. Le nuove foto invece, che ritraggono l’attrice in momenti di serenità, a passeggio per l’isola con l’imprenditore, sembrano proprio documentare l’inizio di un nuovo amore, dopo la fine della precedente, lunga, relazione.