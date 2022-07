Francesco Totti dice la sua: “A Ilary ho dato tutto quello che potevo. Sono in pace con me stesso"

Non si arrestano i colpi di scena nella telenovela sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Da ultima è arrivata la ricostruzione messa a punto dal settimanale di gossip Chi a gettare benzina sul fuoco. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha raccontato che la conduttrice sarebbe venuta a conoscenza dei tradimenti del marito a partire dai racconti della piccola Isabel, 5 anni, ultimogenita della coppia. La bambina avrebbe rivelato alla madre di avere conosciuto due nuovi amichetti, niente di meno che i figli di Noemi Bocchi, presunta amante del capitano. E’ allora che Ilary indispettita avrebbe deciso di assoldare un investigatore privato, avendo effettiva prova dell’infedeltà del marito. Un racconto che ha mischiato le carte in tavola imputando la responsabilità della fine della storia unicamente a Totti. Ma l’ex calciatore non ci sta, tanto che pronto a parlare pubblicamente per raccontare la sua versione dei fatti.

La confidenza ad Alex Nuccetelli

Intanto a dire la sua è intervenuto Alex Nuccetelli, pr amico di Francesco ed Ilary. E’ lui che li ha fatti conoscere anni fa, e pare che sempre lui abbia fatto nuovamente da cupido tra l’atleta la giovane Noemi Bocchi. L’ex marito di Antonella Mosetti è inoltre l’organizzatore della famosa serata che ha visto riuniti nello stesso locale Totti, Ilary e Noemi. Nucettelli già in passato aveva detto la sua sulla fine del matrimonio tra Totti e Blasi, scatenando l’ira della sorella di Ilary, Melory, che sui social non le ha mandate a dire al pr. Dopo la bomba lanciata da Chi, Totti si sarebbe confidato con Nuccetelli, asserendo: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Una precisazione importante che assolverebbe il pupone dalle accuse di fedifraghia mosse da più parti, rimandando piuttosto la causa della fine del matrimonio alla stessa Ilary.